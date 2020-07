Få dansk mad i topkvalitet på Cafe Gammeltorv

SPONSORERET INDHOLD: På Cafe Gammeltorv i hjertet af København er du altid garanteret en frokost med klassisk dansk mad i allerypperste kvalitet. Menukortet består hovedsageligt af smørrebrød i alle de varianter, som hjertet begærer. Det er alt fra frikadeller, forskellige slags fisk og håndpillede rejer til roastbeef og hjemmelavet hønsesalat.

Faktisk er alt, hvad der bliver serveret på den gode gamle, klassiske frokostrestaurant lavet helt fra bunden af, så du er garanteret mad af allerhøjeste kvalitet. På Cafe Gammeltorv går du aldrig skuffet fra en frokost i de hyggelige og behagelige omgivelser midt på det historiske torv i indre København.

Frokost i højeste kvalitet

Cafe Gammeltorv er en frokost restaurant og har derfor kun åbent midt på dagen i timerne før og efter middag. Det er en klassisk god dansk restaurant, der har serveret klassiske retter i mere end 100 år i centrum af København. På cafeen er de stolte af deres historie, og de ligger en dyd i at holde fast i de gode gamle traditioner. Alt bliver lavet helt fra bunden af, hvilket er noget, der ikke sker mange steder i dag.

Det er en af opskrifterne bag den store succes, som cafeen har haft i mange år nu efterhånden, og en af grundene til, at stedet er et eftertragtet sted stadigvæk. Det gør sig gældende både for de mange turister, der hver dag traver op og ned af Strøget og for de traditionsbundne Københavnere, der søger det eksklusive og luksuriøse frokoststed.

Hyggelige omgivelser i hjertet af København

Cafe Gammeltorv ligger som navnet antyder på Gammeltorv i hjertet af København. Cafeen ligger på hjørnet ned imod Vestergade og Rådhuspladsen. Med sin plads på den særlige lokalitet på det historiske torv, Gammeltorv, finder du ikke mange frokostrestauranter med samme fantastiske placering. Det gamle torv, der grænser op til det nyere torv, Nytorv, hvor den danske Højesteret ligger er en nøgleplads i Københavns geografi. Torvet er kendt for sine mange arrangementer og markeder, der blandt andet byder på julemarked hele julen igennem. Et utrolig hyggeligt sted at tilbringe en frokost med dansk mad i topklasse.

Derfor skal du nyde en god frokost

Om du er turist i København eller søger en god frokost i din frokostpause, så er Cafe Gammeltorv noget for dig. Hvis du er på jagt efter en frokost af højeste kvalitet, så bør du tjekke stedet ud. En god frokost er en fantastisk ide, der ofte kan gøre en dag til en uforglemmelig en af slagsen. Og netop disse dage er dem, som vi husker i mange år ud i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at vi husker at gøre noget, der betyder noget for os i sidste ende, og en god frokost er lige netop det.