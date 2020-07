Få lavet din næste reklame hos et reklamebureau i København

SPONSORERET INDHOLD: Skal du og dit firma have den rette eksponering? Mange vælger for tiden at få deres reklame fra alternative og gratis steder som sociale medier, men dette kan nemt give bagslag. For nogle få virker det, men for de fleste kan det enten give for lidt eller forkert eksponering.

Dette skyldes nok, at det ikke er folk, som har forstand på det, der står bag det. Derfor er det en god ide at få eksperter fra et reklamebureau ind over hele processen. Dette kan gøre en stor forskel når du skal brande din virksomhed.

Hvorfor vælge reklamebureau fra København?

Hvis din virksomhed eller dit brand er placeret i København, kan det være rart at have et lokalt reklamebureau i København. Dette gør det nemmere at samarbejde med bureauet og sammen udvikle en plan for eksponering.

For reklamer er nemlig meget mere end bare et billede på siden af en bus eller en video mellem udsendelserne i TV. Reklamer er med til at skabe det image, som du ønsker, at din virksomhed skal have. Reklamer fortæller en historie og opbygger karakter for et bestemt brand, så forbrugere får en tilknytning til brandet og ønsker at skaffe sig produktet. Reklamer skal vise pålidelighed og så skal de sælge.

Hvad er vigtigt i en reklame?

Der er flere faktorer, der spiller ind i reklamer. Ting som æstetik, nyhedsværdi og personlighed. Forbrugerne vil gerne kunne mærke en sjæl og tanke bag et brand og det bliver mere og mere relevant at virksomheden er noget man kan støtte op om – og ikke bare produktet. Derfor er det vigtigt at fremvise sjælen bag en virksomhed. Dette gøres bedst af folk, som kan indbygge flere af disse aspekter på en gang.

3 Wise Monkeys er et reklamebureau i København, som har styr på alle tingene, der skal bruges i en reklame. I stedet for at skabe pakkeløsninger og dele opgaverne ud, samler de det hele på et sted, således at de kan skabe unikke løsninger til deres kunder. De samler fotografi og video, udvikling, grafisk design, og branding og strategi under et tag, så det hele passer sammen og giver det bedst mulige image til dit brand.

Etik bliver mere og mere vigtigt

Nu til dags sker der så mange ting omkring i verden, som kræver vores opmærksomhed. Flere problemer med vores samfund og fællesskaber kommer i fokus og forbrugerne forventer reaktioner fra firmaerne. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvad dit firma står for. Både f.eks. i forhold til klimaet og til, hvordan man behandler sine medmennesker. Det har aldrig været mere vigtigt end nu at tage et standpunkt og blive bevidst om den forskel man kan gøre. Dette skal selvfølgelig også afspejles i reklamerne lavet af dit reklamebureau i København.