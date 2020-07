Får erstatnings- lejrskoler

Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Klasser på skolerne i Vallensbæk, der har fået aflyst deres lejr­skoler eller hytteture får en tur næste skoleår i stedet

Af Jesper Ernst Henriksen

Da coronaen ramte, blev alle de planlagte lejrskoler og hytteture for eleverne på Vallensbæks skoler aflyst. Det drejer sig om ni klasser på Pilehaveskolen – 4., 6. og 8. årgang. En 8. klasse på hyttetur fra Egholmskolen og fire klasser på Vallensbæk skole. De får alle sammen nye lejrskoler eller hytteture i næste skoleår som erstatning for de aflyste ture.

Center for Børn og Unge vil håndtere udgifterne i forbindelse med opgørelse af skolernes udgifter i forbindelse med Covid-19.

– Det er vigtigt for både børn og lærere at komme ud af de vante rammer. Undervisningen kan foregå på nye måder. Det fremmer det sociale samvær og trivslen i klassen. Lærerne får ligeledes mulighed for at lære eleverne at kende på andre måder end i klassen. Lejrskoler og hytteture er noget som eleverne ser frem til lang tid i forvejen og med det corona-forår eleverne har gået igennem, så vil vi gerne kunne give dem oplevelsen til næste år, siger borgmester Henrik Rasmussen.