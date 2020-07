Farvel til formandsposten i skolebestyrelsen

DEBAT. Efter 4 år som skolebestyrelsesformand for Danmarks næststørste skole har jeg valgt at trække mig. Min yngste søn skal i gymnasiet, så nu er det på tide, der kommer nye kræfter til. Rasmus Lind Petersen er konstitueret i posten. Selv bliver jeg i skolebestyrelsen, til der har været suppleringsvalg i efteråret. Det har været 4 […]

Af Af Emilie Sloth fratrådt skolebestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre

Efter 4 år som skolebestyrelsesformand for Danmarks næststørste skole har jeg valgt at trække mig. Min yngste søn skal i gymnasiet, så nu er det på tide, der kommer nye kræfter til. Rasmus Lind Petersen er konstitueret i posten. Selv bliver jeg i skolebestyrelsen, til der har været suppleringsvalg i efteråret.

Det har været 4 spændende og meget lærerige år, som jeg er taknemlig for at have fået lov til at få. Jeg har lært sindssyg meget om Glostrup Skole og om skolepolitik. Jeg har lært mange engagerede ledere, medarbejdere, forældre og elever at kende. Vi har diskuteret, revet os i håret og bandet, jublet og grinet sammen. Og jeg har oplevet en fantastisk opbakning til skolen og til os som skolebestyrelse.

Men der har også været tidspunkter, hvor jeg har været millimeter fra at kaste håndklædet i ringen. Dyre politiske beslutninger samtidig med et budget, som bliver beskåret igen og igen, til der ikke er en trævl kød på benet længere. Så vi blev nødt til at skære i lejrskolerne og fravælge franskundervisning. Og år-lange diskussioner med Glostrup Ejendomme om almindelig vedligehold af skolen, når det for eksempel regner ned gennem taget, og det ikke bliver fikset.

Vi har kæmpet i de helt lange og seje træk, og jeg er super stolt over det, vi i fællesskab har opnået for vores skole – særligt grundlaget for nærdemokratiet i afdelingsrådene. Jeg tror på folkeskolen og demokratiet omkring den. Og jeg tror også på Glostrup Skole, hvis der er politisk vilje til at prioritere skolen på den meningsfulde måde, og vi samarbejder om at nå vores mål.

Med overdragelsen af formandsposten er der udsigt til lidt mere fritid. Noget af den genvundne fritid vil jeg bruge på min nye bestyrelsespost i Radikale Venstre i Glostrup.

Rigtig god sommer.