Fest på fire hjul uden ædruvagt: En stor oplevelse trods begrænsninger

Glade studenter fra 3.X på Brøndby Gymnasium. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fredag fejrede 3. X fra Brøndby Gymnasium afslutningen på tre år med lektier, eksamener og bekymringer om fraværsprocenter. Folkebladet fik lov til at være med til festen, der foregik skiftevis på fire hjul og hjemme hos de nyudklækkede studenter

Af Robert Hendel

Fadølsanlægget er gjort klar, og mens de nybagte studenter fra 3. x modtager deres eksamensbeviser i Michael Laudrup Lounge på Brøndby Stadion, pynter 2.G’erne vognen op.

– Tak til coronavirus, nu har vi en undskyldning for ikke at kunne plus og minus, står der på et af de mange bannere på vognen, der knap nok er trillet af sted mod rådhuset i Brøndby, før en DJ sætter gang i festen, og de første øl bliver flittigt skyllet ned.

Siden de begyndte i 1. G, har de set frem til dagen, men efter udbruddet af coronavirus var der indtil for få uger siden tvivl om, hvorvidt årets studenter overhovedet kunne fejre deres afsluttede eksamener i studentervogne landet over.

– Vi blev selvfølgelig skuffede og chokerede, men vi håbede på, at det kunne lade sig gøre. Og da vi så fik at vide, at det kunne lade sig gøre, blev vi sindssygt glade, fortæller Magnus Brendle.

Han er en af de mange feststemte studenter, der ruller af sted for at fejre, at de ikke længere skal tænke på lektier og fravær. Første stop er rådhuset på Park Allé, hvor der – som traditionen foreskriver – bliver danset boogie-woogie på plænen. Normalt sker det sammen med de øvrige afgangsklasser, men i år sker det klassevis i corona-intervaller for at undgå større forsamlinger og reducere risikoen for smitte.

Æresport og ølbong

På vej til rådhuset må seks af Magnus Brendles klassekammerater løbe efter vognen, fordi har fået 12 til den afsluttende eksamen.

De må derfor på den 750 meter lange strækning til rådhuset finde sig i at blive sprøjtet til med vand fra kammeraterne i vognen. På resten af turen får de dog lov til at køre med i vognen, hvor den ene dåseøl efter den anden bliver skyllet ned, ofte gennem en tragt.

Magnus Brendles hjem var sjette stop på turen. Da de feststemte studenter stiger ud af vognen, stiller klassekammeraterne klar med en æresport, som Magnus Brendle skal løbe igennem. For enden af æresporten står en af Magnus Brendles klassekammerater klar med en fyldt tragt.

– Kan Magnus, kan Magnus, kan Magnus drikke ud … selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig kan han det, skråler de i kor.

Der går ikke mange sekunder, før øllet er løbet igennem tragten. Sådan gentager det sig adskillige gange på turen, når studenterne ankommer til et nyt stop.

Hver gang en genstand er fortæret sætter studenterne en streg på armen med en sprittusch. Målet er at få sat 24 streger på armen, og nogle drikker mere intenst end andre, mens bassen tordner ud af højttalerne, og festen ruller fra hjem til hjem.

– Jeg ved ikke, hvad målet er, men der er da kommet et par stykker indenbords, fortæller Magnus Brendle, som Folkebladet har fået lov til at følge på turen.

Går kold efter to stop

Mens Magnus Brendle og de fleste af klassekammeraterne får sat en masse streger, er der krise hos en af pigerne fra klassen. Hun har tydeligt fået for meget alkohol inden for festkjolen.

Kombinationen af for meget sprut og for lidt mad rammer hårdt. Hun må derfor give op på tredje stop efter at have returneret alkoholindtaget i en af skraldespandene i bilerne. I stedet bliver hun hentet, og planen er, at hun skal stå på, når klassen kommer forbi hendes hjem.

– Hun døde efter andet stop, men kom tilbage på ottende. Desværre gik hun kold igen kort efter, siger Magnus Brendle.

De øvrige klassekammerater holder helt frem til målstregen i Brøndbyvester, og for Magnus Brendle har det været en stor oplevelse.

– Det var dejligt, at vi fik lov til at køre i vogn. Der var selvfølgelig nogle begrænsninger, men det påvirkede ikke oplevelsen ret meget, fortæller Magnus Brendle.

Han mener, at de drak ansvarligt på turen, selvom de formentligt ikke var helt appelsinfri.

– Vi var i hvert fald ikke ædru på vores vogn, det kan jeg love dig for, at vi ikke var, lyder de sidste ord fra den glade student, inden turen slutter på Ringager i Brøndbyvester.