Følte sig bortdømt i mesterskabsduel

Brøndby-spillerne var skuffede efter weekendens uafgjorte kamp mod Fortuna Hjørring, som betød, at de blå-gule måtte tage til takke med sølvmedaljer i år. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby-lejren var langt fra tilfreds med dommer Frida Klarlund, da Fortuna Hjørring snuppede DM-guldet på hjemmebane i sidste spillerunde

Af Robert Hendel

Det er efterhånden blevet tradition, at Brøndby og Fortuna Hjørring skiftes til at vinde det danske mesterskab.

Siden 2002 har de to hold vundet samtlige mesterskaber, og i weekenden skulle de endnu engang afgøre, hvem af de to, der løb med guldet foran 408 tilskuere på Nord Energi Arena i Hjørring.

Det blev hjemmeholdet, der med 1-1 løb med guldet efter et tæt opgør, der kunne være gået begge veje.

Fortuna Hjørring bedst fra start, og efter 18 minutters spil fik hjemmeholdet tilkendt et straffespark begået af Brøndbys Caroline Pleidrup. Den unge Brøndby-forsvarer fik erobret bolden fra Fortuna Hjørrings Emma Snerle, men øjeblikket efter faldt Pleidrup i bolden og tog Snerle med i faldet. Dommer Frida Mia Klarlund var ikke i tvivl, og da hun pegede på 11-meter-pletten, var det ikke uden protester fra Brøndby-lejren.

Straffesparket eksekverede hjemmeholdets Caroline Møller Hansen sikkert til en føring til hjemmeholdet, og scoringen betød, at Brøndby skulle score mindst to gange for at genvinde det danske mesterskab.

Manglede det sidste

Udligningen faldt 23 minutter efter føringsmålet, da Frederikke Lindhardt tog et hurtigt træk udenom sin oppasser ude i venstre side, og hun sendte et blødt indlæg i hovedet på en helt fri Nanna Christiansen. Den rutinerede kamprekordholder for Brøndby fik dirigeret bolden op i højre målhjørne uden chance for Fortuna-keeper Freja Thisgaard.

Der blev dog ikke scoret flere mål, og dermed kunne Fortuna Hjørring lade sig kåre som danske mestre.

– De er stærke og står godt, og vi får ikke udnyttet de huller, der opstår. Vi spiller lidt for meget på deres præmisser, synes jeg. Fortuna er rigtig fysiske, og det lader vi dem desværre være mod os, siger Brøndby-anfører Theresa Eslund.

Hun mener, at Brøndby sad mest på bolden i anden halvleg, slutproduktet var mangelfuldt. En vurdering, som holdkammeraten Julie Tavlo Petersson er enig i.

– Vi kommer fint igen og får scoret, men jeg synes ikke, at vi set over hele kampen er gode nok, selvom vi sidder på spillet i anden halvleg. Vi mangler det sidste, siger den rutinerede midtbanespiller.

Kritik af dommer

Julie Tavlo Peterson var en af flere Brøndby-spillere, der konfronterede dommer Frida Mia Klarlund efter kampen.

De var blandt andet uenige i det straffespark, hun dømte imod Brøndby i første halvleg af guldkampen.

– Man får lyst til at sige, at man ikke tror, at hun kan lide os længere, for jeg tror, at det er tredje gang, hun gør det her imod os, siger Julie Tavlo Petersson.

Også Per Nielsen var utilfreds med dommerens præstation.

– Det er jo op ad bakke, når man får et forkert dømt straffespark imod sig. Det er langt fra første gang, at den dommer bliver kampafgørende i et opgør mellem Brøndby og Fortuna Hjørring, siger Brøndby-træneren.

Han undrer sig over, at DBU bliver ved med at sætte Frida Mia Klarlund på som dommer i et opgør mellem de to rivaler.

– De mener vel, at hun er den bedste. Så sådan er det jo, siger Per Nielsen.

Eksperter: Klart straffe

Dommer Frida Mia Klarlund fortæller til Folkebladet, at hun holder fast i, at der er straffespark. Og kampens dommer møder opbaking fra to eksperter, som avisen har forelagt situationen. De vurderer begge, at straffesparkskendelsen var korrekt.

– Det interessante er ikke det, der foregår nede ved benene omkring bolden, men den hånd, som Brøndby-spilleren lægger på skulderen af Fortuna-spilleren og trækker til, hvorefter angriberen går omkuld, forklarer Jan Carlsen, som er dommerobservatør og en af Europas mest velansete fortolkere af fodboldloven.

Han mener, at straffesparket på den baggrund godt kan forsvares. Det samme mener tidligere FIFA-dommer Kenn Hansen.

– Selvom det hele begynder klodset, laver hun stadigvæk frispark. Indiskutabelt, vil jeg næsten sige, lyder Kenn Hansens vurdering af situationen i Brøndbys straffesparksfelt i første halvleg.

Ren spekulation

Med sølvmedaljerne er det første gang siden 2016, og for fjerde gang i alt siden 2002, at Brøndby slutter en sæson uden en titel.

Cheftræner Per Nielsen mener dog, at det lige så godt kunne være Brøndby, der stod med guldet i dag.

– Der er sket en masse ting i den her sæson, som ikke er gået vores vej, men det må vi jo leve med, og så må vi forsøge at bygge noget nyt op, så vi næste år kan spille med om guldet igen, siger Per Nielsen.

Han mener ikke, at det skrivebordsnederlag, som Brøndby fik tildelt efter sæsonens første kamp, er skyld i, at mesterskabet havner i Hjørring.

– Det er hypotetisk. Vi spillede også en dårlig kamp i Aarhus, som vi burde have vundet. Så havde vi ligget nummer et. Vi kunne også lige så godt have tabt en anden kamp. Det gider jeg ikke bruge krudt på. Det er ren spekulation, lyder vurderingen fra Brøndbys cheftræner, der dog kan glæde sig over, at klubben med sølvmedaljerne er kvalificeret til Champions League.

Mister profiler – igen

Netop mesterholdsturneringen ser anfører Theresa Eslund frem til.

– Champions League er det primære fokus, når vi begynder sæsonen igen, men nu går vi på ferie, og når ferien er slut, ser vi frem mod en ny sæson og tager én kamp ad gangen i jagten på mesterskabet, lyder det fra Theresa Eslund, der mister en del erfarne holdkammerater op til den nye sæson.

Josefine Hasbo er blevet optaget på det ansete Harvard University. Louise Winter stopper karrieren på grund af en skade, og Julie Tavlo Petersson smutter efter alt at dømme til udlandet. Det samme gør ligatopscorer Nicoline Sørensen, der atter er klar til et udlandseventyr.

Det bekymrer dog ikke anføreren. Hun mener, at andre spillere i truppen fint kan tage over. Det samme gør Per Nielsen, der før har prøvet at miste store profiler efter en sæson.

– Jeg har muligvis sagt farvel til 18 landsholdsspillere i de seneste fem år. så vi bygger op igen og ser, om ikke vi kan ramme et niveau, der gør, at vi til næste år kan spille med om at komme med i Champions League, lyder det fra Brøndby-træneren.