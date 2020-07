Fordelene ved et online lån

SPONSORERET INDHOLD: Der er i dag flere muligheder for at låne penge end nogensinde før – og flere og flere danskere tyer nu til de populære online lån gennem en låneudbyder på nettet fremfor de traditionelle banklån. Det er der også rigtig god grund til: låner du på nettet, kan du nemlig drage glæde af en lang række fordele.

Lån i alle størrelser

Skulle du foretrække at låne penge på nettet, kan du være sikker på at du kan finde et online kredit lån der passer til netop dine behov. Det er ligegyldigt hvor småt eller hvor stort et beløb du står og mangler – i dag findes der nemlig lånudbydere der specialiserer sig i alle lånstørrelser.

For de færreste er det sikkert ikke nødvendigt, men det er faktisk muligt at låne så lidt som sølle 500 kr. hos visse udbydere der specialiserer sig i de såkaldte minilån. Ligeledes kan du hos visse online banker låne flere hundrede tusinde kroner – ja, faktisk over en halv million. Der skal derfor nok være en låneudbyder der kan dække dine behov.

Du bestemmer hvad pengene skal bruges til

Et online lån gennem en låneudbyder på nettet giver dig den totale frihed og du får fuldstændig selv lov til at bestemme, hvordan det bevilligede lån skal bruges. Optager du derimod et fysisk banklån, vil du med stor sandsynlighed komme ud for, at banken kræver at du angiver dokumentation for, hvordan du har tænkt dig at bruge det bevilligede lån.

Har du derfor forståeligt nok ikke lyst til at skulle redegøre for, hvorfor du ønsker at låne penge, er et online lån en rigtig god løsning!

Stort set alle kan låne

Det er rigtigt nok, at de online lån tit har en lidt højere rente hvis man sammenligner med et almindeligt privatlån fra banken. Men til gengæld vil du også finde ud af, at de fleste online låneudbydere stiller langt færre krav til deres låntagere – hvilket betyder, at stort set alle med en fornuftig økonomi kan låne penge på nettet i dag.

Langt de fleste udbydere kræver blot, at du er fyldt 18, har adresse i Danmark og at du har en sund økonomi og ikke er registreret i RKI. Visse udbydere kan dog også stille krav til din årlige indtægt – især, hvis der er tale om et større lånebeløb. Vær opmærksom på, at jo større et beløb du ønsker at låne, jo bedre kreditvurdering skal du have.

Hurtig udbetaling

Der er ikke noget med lange behandlingstider når du optager et lån på nettet. I dag er alle låneudbyderne online nemlig godt klar over, at du sikkert har brug for pengene hurtigt.

Til forskel fra mange banklån, kan du derfor se frem til at modtage pengene på din konto lynhurtigt – faktisk er det ganske almen praksis at et online lån går ind på kontoen allerede samme dag eller dagen efter.

Er et online lån noget for dig?

Nu hvor du kender lidt mere til de online lån, kan du med fordel vurdere, om det kan betale sig at vælge et alment banklån eller ansøg om kreditkort med de mange alternativer online. Brug gerne en smart sammenligningstjeneste der sammenligner de forskellige lån på nettet, så du kan vurdere, hvad der bedst kan betale sig for dig.