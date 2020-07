Fra Vestegnen til Liverpool: Topscorer skifter til engelsk traditionsklub

View this post on Instagram

Nicoline Sørensen vendte for to år siden hjem til Brøndby, hvor hun efter et ophold i svenske Linköpings IF skulle finde fodboldglæden igen. Det gjorde hun i den grad og efter en sæson, hvor hun blev topscorer og blev kåret til årets profil, så er hun nu klar til at tage turen til udlandet igen. Denne gang går turen til England, hvor hun fremover skal tørne ud for Everton F.C. Det er enormt glædeligt, at vi endnu engang viser, at vi er en klub, der udvikler spillere og sender dem til nogle af de allerstørste klubber. Det er vi stolte af. @nicolinesorensen16 har i de to år, hun har været her vist, at hun har udviklet sig helt vildt, og vi er glade for, at hun nu er flyveklar og klar til at tage England med storm. Nico glæder sig til sit ophold i det engelske, men hun havde lige noget vigtigt at sige, inden hun forlod Vestegnen. – Jeg føler mig bedre rustet til at tage afsted til udlandet denne gang. Jeg føler først og fremmest at mine erfaringer fra tidligere, har gjort mig klogere og bedre til at træffe det helt rigtige valg, og jeg føler virkelig, at Everton er det rigtige for mig. Derudover føler jeg, at jeg har fået bevist mit værd, efter jeg vendte hjem, hvilket også har været vigtigt for mig. Der har Brøndby været en vigtig faktor, for de har virkelig hjulpet mig til at føle mig tryg, og det er noget af det allervigtigste for mig. Det var derfor, jeg valgte at tage hjem. Brøndby er ensbetydende med tryghed for mig, og det har det altid været. Brøndby betyder så meget for mig, og jeg er virkelig taknemmelig for min tid herude. Tak for alt i Brøndby-trøjen, Nico! Herfra skal der lyde et stort held og lykke. 💛💙 Foto: @joh_foto