Guide: Få styr på de forskellige leasingtyper

SPONSORERET INDHOLD: Er du på markedet efter en ny bil, så kan det være, at du har overvejet at lease en bil frem for at købe en helt ny. Hvis dette er tilfældet, ved du også, at der er en lang række regler, krav og termer at holde styr på, og det kan hurtigt blive uoverskueligt.

Der findes nemlig, først og fremmest, flere forskellige typer af leasingaftaler, alle med hver deres fordele og ulemper.

Skal du lease, kan du derfor med fordel starte med at sætte dig ind i, hvad de forskellige aftaler tilbyder dig, og hvorfor du skal vælge lige netop den, der passer til dit behov. Du får derfor her en kort guide til privatleasing, erhvervsleasing, splitleasing og sæsonleasing, så du kan være godt forberedt, når du går ud og laver en handel.

Hvis du skal privatlease

En privatleasing er – som navnet antyder – til dig, der udelukkende skal køre den pågældende bil privat, og altså ikke til erhvervskørsel. Der findes mange forskellige forhandlere med hver deres regler og fordele, men generelt gælder det for privatleasing, at det tillader dig at køre i din drømmebil til en overskuelig mængde penge.

Sørg derfor altid for at bruge lidt tid på at undersøge, hos hvilket leasingselskab du får den bedste aftale, så du kan være godt dækket ind og samtidig få råd til den bil, du altid har drømt om at køre. Privatleasing lader dig desuden forholdsvist nemt ombestemme dig, hvis du finder ud af, at du hellere vil køre i en anden model.

Hvis du skal erhvervslease

I fuldstændig modsatte grøft af ovenstående findes erhvervsleasing. Denne model er anderledes fra privatleasing, idet virksomheden, hvor bilen skal bruges i, hæfter for alle omkostninger i forbindelse med leasingaftalen – fra beskatning til registreringsafgift. Det betyder dog også, at du ikke kan køre privat i denne bil, medmindre du vælger en anden løsning, hvori du bliver beskattet af dit eget forbrug. En stor fordel for virksomheder er, at det er en billig form for firmabil, hvor store udgifter som eksempelvis moms naturligvis ikke skal betales.

Hvis du skal splitlease

Et sted mellem de to ovenstående afsnit findes leasingmodellen splitlease, som netop er et split mellem privat- og erhvervskørsel. Med denne aftale kan du altså gøre begge dele, uden at det skal koste dig en formue. Der findes mange fordele ved at vælge denne model for både privatperson og virksomhed. For virksomheden gælder det således, at denne naturligvis kun hæfter for den erhvervsmæssige kørsel, mens privatpersonen ikke bliver beskattet af sin private kørsel.

Hvis du skal sæsonlease

Sidst, men ikke mindst, findes der sæsonleasing, som ligeledes kan afkodes i navnet. Denne aftale betyder nemlig, at din leasingaftale kan tilpasses den pågældende sæson, hvilket kan betyde et par forskellige ting. Først og fremmest kan det betyde, at du udelukkende betaler for de måneder, du bruger bilen. Det betyder altså, at du kan lease en smart sportsvogn uden tag og kun betale for at bruge den i sommermånederne. Det betyder dog også, at du kan skifte mellem to biler, hvis du vil det, når du skifter mellem sommer og vinter.