Her skal Brøndby være om 10 år

Som ved budgetunderskrivelsen i oktober er det en enig kommunalbestyrelse, der står bag strategien for 2030 i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En enig kommunalbestyrelse står bag Brøndby Kommunes første samlede vision og strategi, der sætter retning for Brøndbys udvikling i de kommende 10 år

Af Robert Hendel

Hvor skal Brøndby bevæge sig hen i det kommende årti?

Indenfor det seneste års tid har kommunalbestyrelsen blandt andet rådført sig med byens borgere for lave en langsigtet plan for udviklingen i Brøndby frem mod 2030.

– Det er noget, der i sidste ende vil gøre en forskel for Brøndby og borgerne, siger borgmester Kent Magelund (S) om strategien, der er udformet på tværs af de idiologiske forskelle i kommunalbestyrelsen.

Målet for kommunen er at skabe stærkere, sundere og mere bæredygtige fællesskaber, og i den forbindelse er der fem områder, som får ekstra fokus i de næste 10 år.

– Flere i uddannelse og beskæftigelse, mere varierede boligformer og en mere klimavenlig kommune, er nogle af de emner, vi især sætter pris på er kommet med, men vi kan se os selv i hele strategien, siger Jan Lundquist (V) og tilføjer, at det har været vigtigt at inddrage borgerne i processen, blandt andet under kulturnatten og skolernes demokratidag.

Hos SF har den store mærkesag været en mere klimavenlig kommune.

– Vi var kun få i kommunalbestyrelsen, som prioriterede det i starten. Så spurgte vi borgerne, og de satte klimaet massivt på dagsordenen, siger Vagn Kjær-Hansen (SF).

Han mener, at arbejdet med energibesparelser, genbrug og klimasikring mod mere regn allerede er godt i gang i Brøndby.

– Det skal alt sammen have en ekstra skalle, og dertil kommer opgaven med at sikre os mod havet i Brøndby Strand. Alle opgaverne frem mod 2030 skal vi nok klare i vores stærke fællesskaber, siger han.

Hos Dansk Folkeparti er der ligeledes stor tilfredshed med den nye strategi. Især boligpolitikken har ligget partiet på sinde.

– Boligen skal til alle tider være den trygge base for børn, voksne og pensionister uanset status og baggrund. Det er vigtigt, at boligområder afspejler harmoni, samhørighed, ansvar og ejerskab, siger Allan Runager (DF).

Ifølge Dansk Folkeparti forudsætter 2030-planen,, at der arbejdes på at skabe social og økonomisk balance i boligområderne.

– Vi mener, at vejen dertil går igennem en 100 procent kommunal boliganvisning for de almennyttige boliger. Det er altså et politisk ansvar at skabe den for Brøndby helt nødvendige sociale og økonomiske balance inden 2030, siger Allan Runager.

Hos Enhedslisten mener man, at de fem overordnede temaer skal fungere som rettesnor for, hvad der skal have særlig opmærksomhed i de kommende 10 år.

– Temaerne er velvalgte netop fordi, processen har inddraget og fået masser af inspiration fra borgere overalt i Brøndby, siger Steen Andersen (EL), der også mener, at arbejdet med visionerne for Brøndby har været spændende, fordi der i processen er blevet lyttet til mange mennesker uden for den politiske inderkreds.

Strategien, der blev vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde den 13. maj 2020, kan læses i sin helhed på Brøndby Kommunes hjemmeside, brondby.dk.