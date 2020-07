John Engelhardt: Der er penge til lejrskoler

Det bliver nok ikke til en tur til Berlin, men mindre kan også gøre det Foto: Colourbox

GLOSTRUP. Der har over de seneste uger været massiv debat om elever, der har fået aflyst deres lejrskoler, skal have en erstatningslejrskole. Først var svaret nej, men nu er der ifølge borgmesteren fundet nogle penge, der kan give en mindre erstatning

Af Jesper Ernst Henriksen

Da corona-virussen ramte verden, blev alle rejser og ferier til udlandet aflyst. Det samme gjaldt selvfølgelig for lejrskoler for elever i landets folkeskoler. På Glostrup Skole blev en række lejrskoler også aflyst. Eleverne fik her oplyst, at de ville få en erstatningslejrskole til næste skoleår. Ifølge Emilie Sloth, tidligere formand for skolebestyrelsen, vil det koste cirka 600.000, hvis eleverne skal på lejrskoler, der er sammenlignelige med dem, der blev aflyst. Omkring 140.000 kroner er udgifter til transport og ophold, som skolen ikke har kunnet få refunderet, de resterende 460.000 kroner er lærertimer.

Når en lærer skal på lejr-

skole med en klasse, er de i praksis på arbejde døgnet rundt. Noget af denne ekstra tid bliver så fordelt ud over skoleåret, så lærerne underviser lidt mindre, end de ellers skulle. Da coronaen ramte og lejrskolerne blev aflyst, var der derfor nogle lærere, der manglede at arbejde nogle timer. De timer blev brugt i forbindelse med genåbningen af skolerne, hvor der var strenge krav til afstanden mellem eleverne, hvilket betød, at mange klasser var delt. Her måtte lærerne, der skulle have været på lejrskole, tage ekstra undervisning.

– Det her handler om at kontere de ekstraudgifter, man har haft i forbindelse med corona. Det lærertid, som man sagtens kunne have flyttet til næste år, bliver brændt af på opstart i skolen, siger den nye skolebestyrelsesformand, Rasmus Lind Pedersen.

Skolebestyrelsen sendte derfor et brev til forvaltningen, hvor de søgte om at få en ekstrabevilling på 600.000 kroner til erstatningslejrskoler. De modtog et svar underskrevet af borgmester John Engelhardt, hvor han skrev, at det ikke kunne lade sig gøre, men at skolen måtte finde pengene på egne konti.

I første omgang afviste skolebestyrelsen den mulighed.

– Det vil simpelthen ikke være forsvarligt at bruge så stor en andel af vores reservepulje på lejrskoler, sagde Emilie Sloth på et møde om problemet mandag aften.

Onsdag aften var der ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen. Her havde Konservative bedt om, at den ekstra bevilling blev behandlet som en sag. Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte dog for, at sagen ikke skulle behandles.

Der er fundet penge

Da Folkebladet taler med borgmester John Engelhardt mandag i denne uge, oplyser han, at der er fundt nogle penge på skolens budget til erstatningslejrskoler:

– Man har i skoleregi fundet en større sum penge til at løse den specifikke opgave. Det er ikke noget, eleverne ved endnu. Det er drøftet med skolebestyrelsen. Det kan godt være, det ikke er 600.000, men man kan også komme et stykke for eksempelvis 300.000. Det kan godt være, man ikke kan komme til Berlin, man man kan lave noget, siger han.

Skolens budget er på 170 millioner kroner, og det har et eller andet sted der, været muligt at finde pengene.

– Rundt omkring på et skolebudget på mange millioner er der lidt her og der, også til uforudsete ting. Jeg kender ikke skolens konto­plan i detaljer, men skolen oplyser, at de har fundet nogle penge, siger han.

Glostrup Kommune får ud over hjælp til værnemidler i forbindelse med corona cirka seks millioner kroner fra staten til at dække ekstraudgifter i forbindelse med corona. Men de penge får ifølge borgmesteren hurtigt ben at gå på.

– Det dækker knap nok vores udgifter. Vi havde lidt flere udgifter end andre, men der er også steder, hvor vi hiver besparelser hjem, hvor vi har sløjfet udgifter, for eksempel Glostrup Festival, siger han.