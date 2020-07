Kan vi ikke bare komme til Ruds Vedby?

DEBAT. Vores klasse har igennem hele 7. og 8. klasse sparet op til vores lejrtur i 8. klasse, og har talt dagene i ren spænding. Derfor er vi meget skuffede over, at corona også har taget den tur fra os. Men det vi er allermest skuffede over, er Glostrups borgmester og dele af kommunalbestyrelsen. Som de […]

Af Af Melanie Sortberg, Frida Bille og Selina Schnoor 8.p på Nordvangskolen

Vores klasse har igennem hele 7. og 8. klasse sparet op til vores lejrtur i 8. klasse, og har talt dagene i ren spænding. Derfor er vi meget skuffede over, at corona også har taget den tur fra os. Men det vi er allermest skuffede over, er Glostrups borgmester og dele af kommunalbestyrelsen.

Som de unge mennesker vi er, har vi mistet mange ting under corona, og derfor rammer det endnu hårdere, at vores lejrtur bliver nedprioriteret, og at vi ikke engang bliver taget seriøst. Vores største ønske, er ikke engang vigtigt nok til at blive taget op til kommunalbestyrelsens møder.

Vi ved godt, at der er tale om mange penge, men vi forventer heller ikke den tur til Berlin, som vi ellers var blevet lovet. For os handler det bare om det sociale ved at være af sted på lejrtur med klassen, og vi ville sagtens kunne få en fantastisk tur til eksempelvis Ruds Vedby.

Det eneste vi beder om, er bare en lille lejrtur i Danmark, og hvis det ikke er vigtigt nok for borgmesteren, er han så helt ligeglad med ungdommen i Glostrup?