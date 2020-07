Kigger nærmere på kommunalt parkeringskorps

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Mulighederne for et kommunalt parkeringskorps i Brøndby skal undersøges nærmere endnu engang. Det har kommunalbestyrelsen besluttet

Af Robert Hendel

Ulovlig parkering er en udfordring flere steder i Brøndby Kommune.

Derfor har spørgsmålet om et kommunalt parkeringskorps tidligere været dagsordenen i kommunalbestyrelsen. For et år siden skrinlagde et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten planerne om en kommunal parkeringskontrol.

Siden dengang har situationen nu ændret sig. Det ser derfor ud til, at der alligevel kan blive etableret et kommunalt parkeringskorps.

– Vi er enige om, at der skal gøres noget ved parkeringssituationen de steder i Brøndby, hvor det ikke fungerer. Nu har vi bedt forvaltningen arbejde videre på en model for, hvordan et kommunalt korps, der kontrollerer både offentlige veje og private fællesveje, kan se ud, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), som er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg.

Ifølge Vagn Kjær-Hansen vil det være en god løsning, fordi hovedparten af vejene i kommunen på den måde vil blive håndteret ensartet.

Hvordan et kommunalt parkeringskorps helt konkret kan skrues sammen, skal kommunen tage stilling til i løbet af efteråret 2020.