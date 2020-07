Kim Valentin: Jeg er blevet hooked

Kim Valentin har fundet sig godt til rette i det hektiske liv på ’Borgen’, hvor han her er fanget foran sit yndlingscitat i Vandrehallen. Foto: Kaj Bonne

GLOSTRUP. Efter mange år i kommunalpolitik og som selvstændig erhvervsdrivende tog Venstremanden Kim Valentin springet ved sidste valg og tog ind på Christiansborg. Nu er han hooked på det spændende, men også krævende arbejde

Af Ulrich Wolff

Det er ikke fordi, 57-årige Kim Valentin ikke har fået masser af politik.

Han har siddet i byrådet i Gribskov i 14 år, været borgmester indtil 2017 og siden viceborgmester. Desuden har han i mange år været medejer af rådgivningsvirksomheden Finanshuset. Så der var såmænd travlt nok. Men alligevel slog han til, da han fik tilbuddet om at stille op til folketinget ved det seneste valg i 2019 i Ballerupkredsen, som også dækker Glostrup.

Nu har han eget kontor på ’ridebanen’ og har netop fået posten som erhvervsskatordfører og kan se tilbage på et vildt år med hårdt arbejde, surrealistiske beslutninger og en stor glæde ved at være inde på ’Borgen’.

Slog til

– Jeg mistede borgmesterposte oppe i Gribskov i 2017 og blev viceborgmester. Jeg overvejede dengang, hvad jeg skulle, så da jeg fik tilbuddet om at stille op til Folketinget, slog jeg til. Jeg drøftede det med min kone og sagde så ja tak. Hvis det skulle være, skulle det være nu, siger Kim Valentin, som ikke kunne få sin velkendte kreds i Nordsjælland, men i stedet fik den relativt gode Venstre-kreds i Ballerup, som også dækker Glostup.

– Min strategi var at være meget aktiv, at være synlig og vise mig og min politik frem. Jeg har en stor interesse indenfor klima og erhverv, og den kreds er blandt andet kendt for at være en kreds med et stort erhvervsliv, så det passede mig fint, siger Kim Valentin.

Nu et år senere husker han stadig den specielle dag, 6. juni 2019 – dagen efter folketingsvalget.

– Jeg stod ved B1903’s baner og var ved at pille plakater ned. Jeg har spillet i klubben, så da de ringede til mig og fortalte, at jeg var kommet ind, var det helt specielt. Det glemmer jeg ikke, siger Kim Valentin, som nu kan se tilbage på et år i det politiske maskinrum med stor indflydelse, gode kolleger og lange arbejdsdage.

Gode relationer

– Jeg kan godt forstå, at folk bliver hængende herinde. Modsat hvad mange måske tror, så er der faktisk et godt arbejdsmiljø – i hvert fald 90-95 procent af tiden. Når pressen er tilstede, så skærpes tonen noget. Men jeg oplever faktisk, at man kan snakke med rigtig mange på tværs af partier og at en aftale er en aftale. Jeg har et godt forhold til rigtig mange, især måske dem fra andre partier. De personlige relationer er rigtig vigtige herinde, siger Kim Valentin, som rask væk arbejder 60 timer om ugen med politik.

– Jeg er vant til at arbejde meget, men det er rigtig spændende, og jeg synes faktisk, at det er sjovere at være herinde end i kommunalpolitik. Derfor dropper jeg også mit dobbeltmandat ved næste valg og drosler lidt ned med firmaet og koncentrerer mig om mit arbejde herinde, hvis jeg bliver genvalgt. Jeg har taget min tørn i lokalpolitik, siger Kim Valentin, som alligevel afslører, at jobbet på Christiansborg faktisk ikke er det hårdeste job.

– Det hårdeste job er at være borgmester. Det er sindssygt hårdt og man er altid på. Man har aldrig fri. Her er der også meget, men der er mulighed for at planlægge mere, siger Kim Valentin, der prioriterer familien, så snart det kan lade sig gøre, eksempelvis i sommerperioden.

Men at han skulle blive valgt ind i en så ekstrem periode, som dette forår, har også sat sine spor.

En vild periode

– Det har været en helt surrealistisk oplevelse at sidde her i denne corona-periode. Vi havde stort set lige skrevet under på grundloven og kort efter forbrød vi os mod den med forsamlingsforbud og den slags. Det var helt vildt og som liberal var det svært. Jeg synes, det var godt, at vi lukkede effektivt ned, genåbningen kan man så diskutere, siger Kim Valentin, som glæder sig til at fortælle børnebørnene, at han var med i ’corona-krigen’.

Netop den specielle periode har sat vigtigheden af det politiske arbejde i relief for Kim Valentin, som både fylder ham med ydmyghed og stor lyst til at fortsætte.

– Jeg er blevet hooked og vil gerne fortsætte mit arbejde. Jeg ser frem til igen at kunne komme ud og møde folk i min valgkreds og lytte og tale med vælgerne. Først som sidst er jeg jo valgt til at varetage mine vælgeres interesse i mit område, det må man ikke glemme, siger Kim Valentin, som samtidig lægger vægt på at have erfaring andre steder fra end bare Christiansborg.

” Det har været en helt surrealistisk oplevelse at sidde her i denne corona-periode. Vi havde stort set lige skrevet under på grundloven, og kort efter forbrød vi os mod den med forsamlingsforbud og den slags. Det var helt vildt, og som liberal var det svært ”

– Kim Valentin (V), Medlem af Folketinget

Ud i livet

– Selvom der er et godt arbejdsklima og man bliver bidt af det, så synes jeg faktisk, at alle herinde burde have været ude og tjene til føden ude i erhvervslivet eller udenfor murene. Så kan man altid vende tilbage. Det er et synspunkt, jeg også gerne skilter med blandt kollegerne, og jeg synes, at mange af de ældre medlemmer, der har været ude i livet, er rigtig interessante. Som sagt, man kan jo altid vende tilbage, for det er et spændende job, siger Kim Valentin, som håber, at man i efteråret kan komme ud på gader og stræder igen og møde vælgerne.

– Jeg vil gerne på virksomhedsbesøg og tale erhverv og klima og møde mine vælgere. Så jeg kommer gerne ud og fortæller og ikke mindst lytter til, hvad der rører sig. For det er jo derude, at vi kan få at vide, hvad der rører sig og kan få sat en dagsorden i forhold til regeringen, slutter Kim Valentin, der afbrydes af sin sekretær, som gør opmærksom på, at han snart har et spørgsmål oppe at vende i folketingssalen, og at han skal være til stede.

Livet i politik står aldrig stille.