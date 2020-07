Klar til at tage på tur igen

Ældre Sagen i Vallensbæk har været på udflugt til blandt andet Kastellet. Foto: Ældre Sagen

VALLENSBÆK. Ældre Sagen i Vallensbæk har igen gang i aktiviteterne. Midt i juni var de for eksempel på tur rundt i København

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 16. juni drog Ældre Sagen i Vallensbæk på udflugt i København.

Turen startede ved Østerport Station, som åbnede i nyrenoveret stand i 2019. Derefter videre til Kastellet hvor man, med en lille omvej på grund af at Norgesporten er lukket midlertidigt, så videre til de tre mindesmærker for faldne soldater fra krigene tilbage fra 1850 og til i dag. Ligeledes så og hørte deltagerne om kirken med den sammenbyggede arrest.

Fra volden var der udsigt til Den Lille Havfrue. Ingen turister på havnen. Turen gik videre til Nyboder, hvor man blandt andet så en kanonkugle fra englændernes bombardement. Den havde klinet sig ind i murværket over nr. 15 i Krokodillegade.

Videre i Kongens Have blev der fortalt om bygningerne, legepladsen, krokusplænen og ikke mindst Nordeuropas største staudebed, der er syv meter bredt og 240 meter langt. Frokosten blev indtaget i Vin og Øl-hallen.

Turen sluttede via Israels Plads i den smukke Ørstedspark, hvor man blandt andet fik fortalt om diverse statuer ikke mindst om jubilaren Ørsted. Det er i år 200 år siden, at han opdagede elektromagnetismen.

Alt i alt en tur på otte km, som alle syntes var rigtig spændende.