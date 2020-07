Kommunens råd til husejere: Sådan holder I rotterne væk

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Under corona-krisen får kommunen flere indrapporteringer af tilfælde med rotter. Husejere kan dog selv gøre noget for at holde de uønskede gæster fra døren ved at rottesikre terrassen, lyder det formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg

Af Robert Hendel

Rottefængerne i Brøndby Kommune har ekstra travlt i denne tid. Det skyldes dog ikke, at der er kommet flere rotter til, anslår kommunen.

I stedet antager kommunen, at det stigende antal anmeldelser hænger sammen med, at folk har været mere hjemme i tiden med coronavirus. Derfor har de lettere kunnet opdage de uønskede gæster.

Hvis en borger ser en rotte, har vedkommende pligt til at anmelde det til kommunen. Herefter kommer en rottefænger ud og undersøger, hvordan rotten kan indfanges og holdes væk. Har rotten fundet sig til rette under husets terrasse, som er et yndet tilholdssted for rotter, så kan man som borger blive pålagt af kommunen at rottesikre terrassen. Det gælder også for skure og garager.

– Rigtig mange rotteproblemer ser vi omkring træterrasser, skure og garager. Det er derfor vigtigt, at man rottesikrer dem. Særligt hvis man er ved at bygge nyt eller renovere, så er det oplagt at tænke rottesikringen ind, så man ikke får problemet i fremtiden, lyder opfordringen fra Vagn Kjær-Hansen, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Rottesikring kan ske ved at sætte eternitplader, volierenet eller noget tilsvarende ned i 60 centimeters dybde hele vejen rundt om bygningen. En anden mulighed er at hæve træterassen eller skuret, så der er mindst 35 centimeter luft under dækket. Rotter er nemlig ikke glade for at opholde sig på åbne steder.

Brønddæksler skal dog være tilgængelige for rottebekæmperen og kloakmesteren i tilfælde af kloakbrud, og de må derfor ikke dækkes til.