Kravlegården sejrer igen

Kravlegårdens IF har vundet finalestævnet i Ombold AsfaltLigaen for fjerde år i træk. Foto: Foto: Per Kleveland / Kravlegårdens IF

SPORT. Ingen var i nærheden af Kravlegårdens IF, da holdet endnu engang vandt finalestævnet i Ombold Asfaltligaen

Af Robert Hendel