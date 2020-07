Der bliver ikke nogen 10. klasse her på Vestervangskolen i år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Kun to elever havde søgt: Ingen 10. klasse efter sommerferien

Der bliver ikke nogen 10. klasse her på Vestervangskolen i år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der bliver ikke oprettet 10. Klasse efter sommerferien på Glostrup Skole. I stedet indgår kommunen en aftale med en nabokommune om at tilbyde 10. klasse

Af Jesper Ernst Henriksen

Da tilmeldingsfristen til 10. klasse på Glostrup Skole sluttede i foråret, var der kun to tilmeldinger, hvoraf den ene bor i Glostrup og den anden udenfor kommunen. Glostrup Kommune er forpligtet til at tilbyde 10. klasse til de elever fra kommunen, der ønsker det, men det behøver ikke være i kommunen.

Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på sit møde i juni, at kommunen skulle lave en aftale med en nabokommune om, at de tilbyder 10. klasse til elever fra Glostrup.

Ud over den ene elev, der har søgt 10. klasse, vil det også gælde elever, der dropper ud af ungdomsuddannelser i løbet af skoleåret. Ifølge borgmesteren var Glostrup Kommune meget tæt på at have sådan en aftale på plads.

Derudover vedtog kommunalbestyrelsen, at man skal arbejde videre med et fast samarbejde med en nabokommune om at tilbyde 10. klasse.

Fra 2018 blev 10. klassetilbuddet flyttet fra ungdomscenteret i Rådhusparken til Vestervangskolen. Lars Thomsen (Bylisten) spekulrede i, om det var derfor, at der var kommet markant færre ansøgere i år.

Det mente Piet Papageorge (V) dog ikke var tilfældet.

– Der er flere og flere, der søger direkte videre Efter 9. klasse, der er flere, der vælger alternative 10. klassestilbud eller tager 10. klasse på efterskole, så generelt er tilslutningen til 10. klasserne faldet. Derfor giver det mere mening at samle unge i et 10. klassecenter på Vestegnen, sagde han.