SPONSORERET INDHOLD: Danmark er en søfartsnation med kyst til alle sider. Derfor er det nordiske køkken selvfølgelig proppet med ingredienser fra havet, som kan sammensættes på spændende og innovative måder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det kan man enten vælge at gøre selv eller få hjælp til udefra. Skal man kokkerere til mange mennesker på en gang, kan det være uvurderligt med en lækker catering med fisk og skaldyr.

Restaurant Hooked i København er en af dem, der leverer en sådan catering. Her kan du bestille forskellige kuverter med fisk og skaldyr til gæsterne. Det kunne være en dejlig anretning med Tempura Rejer med chipotle og sesam eller fish & chips. Det gode er, at catering ikke behøver at være vanvittig dyrt. Her ligger prisen på mellem 120 og 200 kr. for en kuvert (plus servicefee).

Et hit hos danskerne

Vi danskere er vant til at spise alt godt fra havet. Derfor elsker vi anretninger med fisk og skaldyr. Det kunne være en dejlig ørred med smørsovs, den klassiske rejecocktail eller hummer med sommergrønt. Det er altid et hit at servere fisk til sine gæster – især med et godt glas hvidvin til. Det oser af stil og charme og velvære, så du vil helt sikkert blive værdsat som vært, hvis du har fisk og skaldyr på menuen.

Det gode ved fisk er, at det går så godt sammen med andre retter. Fisk serveres ofte som forret og bliver så efterfulgt af en hovedret med kød eventuelt. Men i disse dage er der fokus på at spise mindre kød for miljøets skyld. Derfor går fisk og grøntsager nu ind og ”overtager” hovedretten i langt større grad. Fra at være en forret kan fisk og skaldyr nu gå ind og dække alle tre retter i et måltid. Alle, der har spist eksempelvis fish & chips ved også, at det mætter gevaldigt.

Svært at have med at gøre selv

Der er også en anden stor fordel ved at bruge fiskeretter som del af en cateringløsning. Det er nemlig ikke altid nemt at have med fisk og særligt skaldyr at gøre hjemme i køkkenet. De fleste har set en eller to kokke kæmpe med at åbne østers på den rigtige måde i diverse kokkeprogrammer i tv. Gør man det forkert, kan man uheldigvis ødelægge den udsøgte ingrediens. Og så er det hele spildt.

Derfor kan det godt betale sig at købe sig til hjælp fra professionelle. Det er i forvejen noget af en opgave at stå for et selskab for måske hundrede mennesker. Man behøver ikke unødvendigt bøvl i køkkenet oven i. Det kan der hurtigt komme, hvis man skal til at eksperimentere med eksotiske fiskeretter, som man ikke har helt styr på. Her kan det altså være bedre at overlade arbejdet til eksperter. Så kan man skifte tiden med at bande og svovle i køkkenet ud med at slappe af og gøre de sidste ting klar i stedet.

Når man bestiller catering, bliver det leveret og klar til at spise. Det kan næsten ikke være nemmere og mere lækkert på samme tid.