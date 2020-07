Lækker og sund takeaway i København

SPONSORERET INDHOLD: I forbindelse med den delvise nedlukning af samfundet blev mange restauranter og caféer nød til at lukke midlertidigt. Corona-krisen har forandret meget, og vores spisevaner er blevet en af dem. Dette har blandt andet ført til endnu flere takeaway-tilbud, som simpelthen er for lækre at sige nej til. Sund takeaway i København er især blevet udbredt.

Sund og klimavenlig mad

Mange mennesker forbinder stadigvæk takeaway mad med usund mad. Tidligere var takeaway nemlig oftest fast food. Vi kender jo også allesammen til McDonalds drive-in afdeling, hvor man kan få rakt pommes frites, burgere og chicken nuggets ud af vinduet indenfor få minutter. Men især i de seneste par år har branchen taget en drejning, og lever man i hovedstaden, er mulighederne uendelige.

Der findes masser af steder, som tilbyder sund takeaway i København. I takt med at vi fortsat lærer om mad, og nye diæter opstår, forandrer vores opfattelse af, hvad sund mad er sig også. Hurtig mad behøver ikke at være usund, og man kan også sagtens ernære sig af andet end blot salat. For eksempel er den populære Poke Bowl, en hawaiiansk ret, som er en blanding af sushi og salat, et dejligt, sundt og sommeragtigt måltid.

Når man bor i storbyen, kan der være fart over feltet. Man har ikke altid tid til at tilberede hjemmelavet mad, for man skal videre til det næste lige om lidt. Har man en travl hverdag, kan man derfor ofte være fristet til at spise takeaway mad. Der findes masser af lækre spisesteder, der tilbyder sund takeaway i København, og der findes noget til enhver smag.

Nye trends

Foretrækker du indisk, kinesisk eller vietnamesisk i dag? Har du lyst til en burger, kebab, pizza eller sandwich? Vil du prøve en hjemmelavet iste eller foretrækker du kaffen med den nye karamelsmag? Udover at takeaway mad er praktisk, er det også meget hyggeligt at spise. Idet man nemt kan tage det med sig, er det let at holde picnic med venner i Kongens Have, og alle kan tage præcis det med, de har mest lyst til at spise.

Takeaway branchen er i konstant forandring. Blandt andet er nye apps med til at gøre takeaway endnu mere tilgængelig, så vi som forbrugere kan få mest muligt ud af den. Nutildags er det desuden muligt at få bæredygtig indpakning, mens man også kan vælge at medbringe sit eget bæger eller sin egen beholder til maden. Man behøver derfor ikke at få dårlig samvittighed, når man spiser takeaway. Under corona-krisen har det desuden været den mest direkte måde at støtte de økonomisk pressede spisesteder på, mens vi som gæster heldigvis også har kunnet beholde en smule tiltrængt normalitet i vores hverdag. For mennesker knyttes tæt til hinanden ved at spise sammen.