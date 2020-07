Masser af gratis sommeraktiviteter

Der er blandt andet parkourtræning hver tirsdag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der er masser af muligheder for børn og unge, der skal bruge sommeren i Glostrup. Med støtte fra regeringen er der nemlig gratis aktiviteter som parkour og crossfit

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter en lang periode med skolenedlukning og aflyste fritidsaktiviteter, bliver det nu ekstra sjovt for Glostrups børn og unge at holde sommerferie herhjemme. Udover de eksisterende sommerferieaktiviteter, har Glostrup Kommune med en økonomisk håndsrækning fra regeringen, planlagt et stort udvalg af gratis aktiviteter henover hele sommerferien, fra uge 26 til 32.

Alle aktiviteter er uden tilmelding, og man dukker bare op.

Glostrup Kommune har blandt andet indgået samarbejder med lokale foreninger, som glæder sig til at tage imod børn og unge. En af foreningerne er Glostrup Atletik, som stiller op med Crossfit og Parkour for både blandede hold og særlige hold for piger. Formanden for Glostrup IC Atletik Søren Banke fortæller:

– I Glostrup IC Atletik er vi rigtig glade for den her ekstra mulighed for at lave aktiviteter for unge i Glostrup. Det betyder blandt andet, at vi kan prøve aktiviteter af som for eksempel Crossfit og Parkour til piger. Glostrup har nogle gode udendørs faciliteter, som er oplagt at bruge i den her sammenhæng. Vi glæder os i hvert fald meget og håber, at rigtig mange har lyst til at komme og være med, uanset om man har prøvet det før eller ej, siger han.

Der er Crossfit og Parkour aktiviteter hver tirsdag i hele sommerferien ved Glostruphallen for både piger og drenge, og udover Glostrup Atletiks aktiviteter, kan man i løbet af sommeren prøve kræfter med blandt andet streetbasket, beachvolley, skaterworkshops, poolparty, boksning, skatedans og ikke mindst vandleg i svømmehallen. Sidst men ikke mindst er der gratis adgang i svømmehallen hele sommerferien for børn fra Glostrup Kommune.

Tjek ugeprogrammet på www.sommeriglostrup.dk.