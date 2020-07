Mindeord: En af vores fightere er desværre sovet ind

Per Riis Larsen var æresmedlem hos Socialdemokratiet i Vallensbæk. Foto: Privat

VALLENSBÆK. Per Riis Larsen var æresmedlem hos Socialdemokratiet i Vallensbæk. Nu er han blevet endnu en stjerne på himlen. Per Riis Larsen blev 79 år.

Af Søren Wiborg Formand for Socialdemokratiet i Vallensbæk

Per har været medlem at Socialdemokratiet i Vallensbæk siden 1978. Per har været et aktivt og skattet medlem af partiforeningen. Han har bestridt stort set alle organisatoriske poster herunder også formand i en periode.

Per nåede også at sidde i kommunalbestyrelsen i 16 år og var i alle årerne år medlem af Socialudvalget. Hans store sociale hjerte havde afgørende indflydelse på mange af de borgernære sager, der blev behandlet i udvalget. Per var altid på borgerens side.

Per valgte ikke at genopstille til kommunalbestyrelsen ved valget i 2013, og hans metier medførte at medlemmerne af Socialdemokratiet i Vallensbæk gjorde ham til æresmedlem i 2014.

Per havde et lystigt humør og en der kunne sætte gang i enhver fest. Han sangrepertoire var stort og han kunne (næsten) alle sange fra Arbejdersangbogen uden ad. Det var altid en fornøjelse at have Per med til en fest eller bare til en privat sammenkomst.

Tankerne går til Pers hustru Anne-Lise og drengene Jakob og Morten og deres dejlige familier. Per vil blive savnet.

”Når jeg ser et rødt flag smælde”

Æret være Pers minde