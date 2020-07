Mindeord: Idrætslederen Bent Jensen fra Glostrup Fodbold Klub er død

Idrætslederen Bent Jensen er død. Han blev 71 år. Foto: John Frandsen

GLOSTRUP. Søndag den 26. juli sov Bent Jensen ind på Hvidovre Hospital efter kort tids sygdom. Bent var i årevis en stor motor med mange betydende poster i foreningslivet i Glostrup kommune

Af Leif Meyer Olsen Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Glostrup på vegne af hele foreningslivet i Glostrup

Bent kom i 1970 til Glostrup fra Mejlby lidt nordvest for Aarhus. Han var ansat hos DSB, men det viste sig hurtigt, at han kunne mere end medvirke til, at mennesker og gods kom de rigtige steder hen.

I 1975 meldte han sig ind i GIC Fodbold og spillede dér nogle år, men allerede i 1978 blev han formand for klubben frem til 1984. Derefter forlod han aldrig bestyrelsesarbejdet.

Bent var det, man kan kalde ”en sindig jyde”. Alting blev taget med ophøjet ro, og alligevel fik han temmelig meget fra hånden. Bent fik i 1992 Glostrup Kommunes Lederpris ved idrætshædringen, og 1992 modtog han GIC’s Guldnål og blev dermed æresmedlem.

Hans utrættelige foreningsarbejde kom ikke kun Glostrup Fodbold Klub til gavn. I 2003 var han en af hovedarkitekterne bag den blivende fusion mellem Hvissinge FC, IF32 Fodbold og GIC Fodbold – nu Glostrup Fodbold Klub. I årene herefter var han en sikker og stabil arbejdskraft i bestyrelsen.

Bents indsats blev yderligere påskønnet: I 2006 blev han Årets IF32’er, og i 2007 modtog han Dansk Boldspil-Unions sølvnål, uddelt ved IF32’s jubilæumsfest. Også handicap-idrætten nød godt af Bents arbejdskraft: Han var i perioden 2012-2016 formand for Glostrup Special, og i´2016 blev han hædret af DBU Sjælland på delegeret møde.

Bent havde evnen til at se igennem særinteresser og klubfarver. Om disse var blå, grønne eller som de senere år røde, havde mindre interesse. Derimod måtte foreningernes virke og eksistens ikke sættes på spil. Uselviskhed, hjælpsomhed og utrættelighed kendetegnede Bent i alle årene.

Glostrup som helhed og foreningslivet i særdeleshed kan være glade for og stolte over, at Bent Jensen i 1970 stod af toget i Glostrup – og blev her.

Bent blev kun 71 år – æret være hans minde.