Mindeord om tidligere aftenskoleleder Kirsten Hald

BRØNDBY. Kirsten Hald, der i mange år var leder af FOF Brøndby/Rødovre og var medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, er gået bort

Af Af Carsten Nielsen, Formand for FOF Brøndby/Rødovre

Mandag den 29. juni 2020 sov en markant borger i Brøndby Kommune ind. Kirsten Hald var gennem mange år en kendt person i kommunen. Både som aftenskoleleder i FOF Brøndby og som medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse. Kirsten havde et vindende og imødekommende væsen. For Kirsten betød det menneskelige, sociale syn utrolig meget.

Udlængsel fik fiskeskipper Jensens datter i Skagen til at flytte til København, hvor det blev til en karriere inden for kontor, et ægteskab med Jørgen og en søn Klaus. Hun havde den store sorg at miste begge for nogle år siden med et par års mellemrum.

Sideløbende med jobbet på arbejdsmarkedet blev det til undervisning i kjolesyning hos FOF, og da navnkundige Agnes Møller skulle finde en afløser som forstander for FOF faldt valget på Kirsten. Et godt valg.

Kirsten har fået FOF Brøndby til at vokse, og skabte skolens flagskib Livets Facetter som samler over 300 deltagere tirsdag eftermiddag i Kilden til sine foredrag om kulturelle emner, og Nytårskoncert med de tre sopraner fra Det Kongelige Teater hvert år.

Kulturen var en anden af Kirstens interesser. Det var vigtigt for hende, at kulturen havde en markant plads i FOF

Kirsten lavede programmet for Livets Facetter indtil for få år siden, også efter hun havde overladt ledelsen af FOF Brøndby/Rødovre til en ny leder. Kirsten havde ved en fusion med FOF Rødovre fået denne ind under sine vinger.

Med sin store berøringsflade blev Kirsten gennem en årrække medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse, hvor særlig det sociale område havde hendes store interesse og opmærksomhed. Kunne hun hjælpe udsatte borgere, så gjorde hun det. Hun fik ved hvert valg meget flotte personlige stemmetal.

Hun fulgte stadig FOF indtil sin død, men den meget opmærksomhed, som var om hende og hendes tiltagende sygdom gjorde, at hun i den netop afsluttede sæson ikke deltog i Livets Facetter.

Kirsten fik i 2010 Brøndby Kommunes kulturpris, og var æresmedlem i Det Konservative Folkeparti Brøndby.

Vi, der kender Kirsten, og har arbejdet sammen med hende på alle områder, og har haft mange samtaler med hende, har mistet et varmt og engageret menneske, som tænkte utroligt meget på sine medmennesker.

Kirsten efterlader sig to børnebørn, hvis velvære og at det må gå dem godt i livet lå hende meget på sinde.

Ære være Kirstens minde.