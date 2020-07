Først røg vingerne: Nu mister møllen sin hat

Brøndbyvester Mølle har i et år manglet sine vinger. Nu ryger hatten også for en stund som led i arbejdet med at restaurere den historiske bygning. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Den berømte mølle over for rådhuset må undvære toppen i et stykke tid, når arbejdet med at restaurere møllen går i gang

Af Robert Hendel

I denne uge må Brøndbyvester Mølle undvære sin hat. Den mere end mere end 100 år gamle mølle står over for en restaurering, der også vil give den vinger igen.

Møllevingerne blev for et år siden pillet ned af sikkerhedshensyn, mens eksperter kiggede nærmere på mulighederne for at restaurere møllen. Det arbejde sluttede sidste år, og i december afsatte kommunen 1,2 millioner kroner til arbejdet med at genskabe den historiske mølle, der er blevet et vartegn for Brøndby Kommune.

Derfor bliver møllehatten nu pillet af. For udover udfordringerne med vingerne har den 132 år gamle mølle haft store udfordringer med vand, der trænger ind gennem taget. Arbejdet med taget bliver foretaget med stor forsigtighed, da planen er at genbruge møllehatten efter restaureringen.

Oprindeligt var det forventet, at arbejdet med møllen ville være afsluttet om to år, men alt tyder på, at møllen allerede står klar i en ny udgave senere i år.

– Det har heldigvis vist sig, at der ikke var så lang en ventetid på nogle af de mølledele, som vi skal bruge. Så møllen står både klar hurtigere end forventet og samtidig har vi valgt en løsning, så møllens autentiske udtryk bevares, siger Brøndby-borgmester Kent Magelund (S), der samtidig tilføjer, at møllen fremover vil være lettere og billigere at vedligeholde.

Brøndby Kommune overtog møllen i 1967. Til daglig bliver møllen passet af otte frivillige i Brøndbyvester Møllelaug, der også går under navnet Melormene.