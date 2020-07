Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune har ansat Kathrine Ersted Sørensen som ny børne- og ungechef. Hun kommer fra en lignende stilling i Guldborgsund Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Det bliver Kathrine Ersted Sørensen, der den 1. august tiltræder som ny børne- og ungechef i Vallensbæk Kommune.

Kathrine Ersted Sørensen kommer fra en stilling som centerchef for Børn og Læring i Guldborgsund Kommune, og har en lang karriere inden for dagstilbuds- og skoleområdet bag sig, hvor hun i 16 år har fungeret i forskellige roller og kommuner.

– Med Kathrine Ersted Sørensen får vi en erfaren leder, der har de kvalifikationer, der skal til for at realisere Vallensbæk Kommunes store ambitioner på 0-18 års område, siger Kommunaldirektør Anette J. Laustsen.

– På børneområdet løfter vi et stort ansvar og den høje tillid, vi møder fra forældrene – der hver dag overrækker os ansvaret for deres barns trivsel – bør vi honorere med solid faglighed og blik for alle børns talenter, siger Kathrine Ersted Sørensen, der glæder sig til at tiltræde til august, samtidig med at børnene vender tilbage fra sommerferien.

Kathrine Ersted Sørensen er 54 år og bor i Næstved sammen med sin mand i det, hun kalder ”huset i skoven”. Hun har to voksne børn, der begge er flyttet hjemmefra.