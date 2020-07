Simon Bøtkjær Nielsen med studenterhuen overdrager formandsposten i KU Vallensbæk til Oliver Bagge Jensen. Foto: Magnus Von Dreiager

VALLENSBÆK. Oliver Bagge Jensen blev på generalforsamlingen i juni valgt som ny formand for KU i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

De seneste to år har Simon Bøtkjær Nielsen været formand for Konservativ Ungdom i Vallensbæk. På generalforsamlingen valgte han dog at træde tilbage som formand for foreningen. I stedet blev Oliver Bagge Jensen valgt.

Oliver Bagge Jensen er selv født og opvokset i kommunen, hvor han til daglig bor i Vallensbæk Strand, mens han skal op i 3.g på Greve Gymnasium efter sommerferien.

– Jeg er utrolig glad for at blive valgt som ny formand. Jeg synes, at foreningen har et rigtig stort potentiale for fremtiden. Vi er allerede gået i gang med at renovere vores lokaler, og siden vores generalforsamling for få uger siden, så har vi allerede fået 20 nye medlemmer. Motivationen er tårnhøj, og KU i Vallensbæk skal være det ungdomspolitiske flagskib på hele Vestegnen, siger den nyvalgte formand.

Den nye formand og bestyrelse får rigeligt at se til. I starten af 2021 er der skolevalg, og her er den klare ambition, at Det Konservative Folkeparti og Konservativ Ungdom skal blive det største parti i hele Vallensbæk Kommune. Dernæst venter der et kommunalvalg i efteråret 2021, hvor de vil vise, at unge rent faktisk godt kan interesse sig for kommunalpolitik.