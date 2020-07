Ny volleytræner: Jeg skaber vindere

Australske Lauren Søderberg er ny cheftræner for Brøndbys bedste volleyballkvinder. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby Volleyball Klub henter en ny træner fra Australien, der har store ambitioner på vegne af holdet. Det handler om at skabe vindere

Af Robert Hendel

Når volleyball-sæsonen går i gang igen, er det med en ny træner i spidsen for de gulblusede Brøndby-spillere.

Ifølge Brøndby Volleyball Klub er det begyndelsen en ny æra, når australske Lauren Søderberg overtager roret efter Jens Bang, der har spillet talrige mesterskaber til Brøndby.

Lauren Søderberg er flyttet til Danmark sammen med sin danske mand Bo Søderberg, som er tidligere beachvolleyball-landsholdsspiller og mangedobbelt dansk mester i beachvolleyball. Parret har nu bosat sig i Danmark af familiemæssige årsager, og derfor blev Lauren Søderberg kontaktet af klubben, der ville høre, om hun var interesseret i at kigge forbi Brøndby og se på træningsfaciliteterne.

– Så kom jeg og overværede et enkelt træningspas, og det endte med, at jeg var der i en hel sæson, fortæller den 36-årige australier, der har vundet mere end 20 medaljer på højeste, internationale niveau.

Lauren Søderberg gjorde et så godt indtryk, at klubben besluttede at fortsætte med hende som cheftræner, hvor hun afløser Jens Bang, der har været træner i 10 år i klubben og fremover skal være chef for talentudviklingen i Brøndby Volleyball Klub.

Ifølge formand Steen Spangen bærer Jens Bang ansvaret for hele opbygningen af klubbens Volleyligahold og de mange flotte resultater i perioden, som blandt andet har budt på fem danmarksmesterskaber.

Svært at sige nej

Egentlig var det beachvolley, der trak i Lauren Søderberg, og i sommerperioden er hun træner i Copenhagen Beach Volley. Men selvom der er forskel på volleyball på stranden og i en hal, var det ikke svært at sige ja for den australske træner.

– Det var sværere for mig at sige nej. Jeg elsker at arbejde med sportsudøvere, og jeg kan lide at optimere præstationerne. Det er noget, jeg brænder for, siger Lauren Søderberg, der trods sin unge alder har trænet beachvolley i 15 år.

Ifølge den nye træner kan alle krydse mellem beachvolley og indendørs volleyball, fordi der er en række ligheder, men der er også en masse forskelle, blandt andet på grund af underlaget og antallet af spillere.

For Lauren Søderberg er det dog ikke så vigtigt, om det foregår indendørs eller udendørs. Det handler mere om det bagvedliggende.

– Jeg har også været træner inden for diskoskast, som jeg ikke ved ret meget om, men med den rette coaching og træning gør det ikke så meget. Det handler mere om at arbejde med menneskerne, siger hun.

Hun mener, at det i højere grad handler om at skabe de rigtige relationer – og så støtte udfordre spillerne på de rigtige tidspunkter.

Høje forventninger

På grund af corona-situationen blev sæsonen i foråret suspenderet, og guldet gik derfor til rivalerne fra Holte, som også vandt mesterskabet i 2019. Det guld vil Lauren Søderberg gerne vinde tilbage.

Hun vil dog ikke begynde at tale sine spillere op og snakke om medaljer.

– Jeg vil hellere have, at mine spillere arbejder hårdt og støtter hinanden. Forventningerne er høje til træning, og jeg tror, at vi bliver yderst konkurrencedygtige, forklarer hun.

Hvordan turneringen kommer til at tage sig ud, ved hun ikke endnu, og det er også uvist, hvornår den kommer i gang igen. I stedet fokuserer Lauren Søderberg på, hvordan hun skal håndtere det kommende generationsskifte i klubben.

– Vi er i gang med en genopbygningsfase i klubben, hvor nogle af de ældre spillere i klubben trapper ned, og nogle nye forhåbentligt tager over. Og så håber vi at kunne tiltrække nogle unge spillere, så der bliver en god blanding af unge og ældre spillere, siger hun.

På træningsbanen kommer der til at blive arbejdet fysisk frem mod den kommende sæson.

– Der er ting, man selv er herre over, og så er der ting, man ikke kan kontrollere. Fysikken kan vi selv styre. Det er vigtigt at være forberedt på den fysiske del også, når sæsonen går i gang, hvornår det så end måtte være, siger Lauren Søderberg.

Udvikler vindere

Det handler dog ikke kun om fysik og teknik for Lauren Søderberg.

– Jeg har et mantra, der hedder, at jeg kun vil have gode personer i klubben. Sådan er det også, når der skal nye spillere til. Jeg ser ikke kun på de tekniske egenskaber, men også mennesket bag, forklarer hun.

Samtidig ønsker Lauren Søderberg ikke kun at stille krav til sine spillere. De skal have støtte og føle, at de også har indflydelse på holdets præstationer. Hun behøver dog ikke bekymre sig om, hvorvidt spillerne er i form på trods af den ufrivillige coronapause, hvor hallerne var lukkede i et par måneder.

– Mange af pigerne har heldigvis holdt sig i form ved at spille beachvolley, for det er det, de har haft mulighed for. Så de fleste er i god form, og derfor bliver den størst udfordring at omstille sig til indendørs volleyball igen, siger Lauren Søderberg, der ikke føler noget pres for at leve op til forgængerens gode resultater.

– Gør vi vores job ordentligt, skal vi nok være med, hvor det er sjovt. Der er altid en opbygningsfase, når man har med et nyt hold at gøre. Måske tager det et år at nå dertil, men det kan også ske allerede i den kommende sæson, siger australieren om at udfordre rivalerne fra Holte igen i år.

Lauren Søderberg vurderer, at det tekniske niveau i truppen er højt. Derfor er hendes primære opgave at udvikle dem fra at være dygtige teknikere til at blive vindere på banen.

– Her spiller det mentale en afgørende rolle. Kan du styre dine følelser og presset, kan du slå alle hold på dagen, siger Lauren Søderberg.