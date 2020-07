Opfandt overfaldsfodbolden i Brøndby – nu runder han et skarpt hjørne

Ebbe Skovdahl fik i 2017 en lounge på Brøndby Stadion opkaldt efter sig. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Ebbe Skovdahl har fejret mesterskaber, pokaltitler og store triumfer i Europæisk fodbold. Søndag fylder Brøndby IF’s mest vindende træner 75 år

Af Robert Hendel

Selvom Ebbe Skovdahl har været vidt omkring, er han flere gange vendt tilbage til Brøndby, hvor han har fejret store triumfer som træner.

Ebbe Skovdahl er en af de få succesfulde personer fra fodboldens verden, der har formået at undgå mediernes opmærksomhed, efter at han stoppede trænerkarrieren i 2005.

Søndag den 5. juli fylder manden med den gule hær 75 år. Han er udover at være den mest vindende træner i klubbens historie også ophavsmand til den form for presfodbold, der i 80’erne og 90’erne kendetegnede Brøndby IF.

I 25 år havde Ebbe Skovdahl trænergerningen som levebrød, men fodboldeventyret begyndte allerede i Vanløse i 1953, da han som otteårig ville spille fodbold sammen med sin tvillingebror.

– Vi boede oppe ved Bellahøj og ville egentlig være begyndt i Brønshøj, men det kunne vi ikke, før vi var 10, og det var vi meget skuffede over, forklarer Ebbe Skovdahl.

De to tvillingebrødre fik dog at vide af deres far, at han ville forhøre sig, om de kunne begynde i Vanløse.

– Der, hvor vi boede, var der lige langt til Vanløse og Brønshøj, tilføjer Ebbe Skovdahl, der endte med at at spille i Vanløse i godt 20 år, inden hans svoger Finn Laudrup i 1973 lokkede ham til Brøndby.

– Jeg svarede ham, at jeg godt ville spille under ham, men det var begrænset, hvor meget jeg kunne træne, for jeg var i gang med at bygge hus, og ved siden af havde jeg også mit arbejde som tømrer, forsætter Ebbe Skovdahl.

Sagde nej til kontrakt

På det tidspunkt var Ebbe Skovdahl anfører i Vanløse, og det var ikke normalen, at man skiftede klub på den måde.

– Det blev ikke så godt modtaget i Vanløse, men vi boede i Tune, og jeg ville derfor godt have haft lidt kørepenge til at dække udgifterne til og fra hjemmet, og de var hverken til at hugge eller stikke i, forklarer han.

I Brøndby ville man dog gerne betale, og derfor skiftede Ebbe Skovdahl tilværelsen som anfører i Vanløse IF ud med en tjans som almindelig spiller på den københavnske vestegn.

– Det var en sammenbragt flok, hvor Per Bisgaard altid sørgede for underholdningen, husker Ebbe Skovdahl, der spillede på førsteholdet, indtil blev spillende træner for klubbens tredjehold i 1977.

Egentlig ønskede Ebbe Skovdahl at gøre en ende på karrieren, fordi benene var ømme. Han blev dog overtalt af klubben til at fortsætte som træner, inden Brøndby atter tilbød ham en kontrakt som spiller i 1978.

– Jeg var i begyndelsen af 30’erne og var meget i tvivl, men jeg endte med at sige nej tak til den kontrakt, forklarer Ebbe Skovdahl, der i stedet skiftede til serieklubben Hvalsø IF, hvor han blev spillende træner.

Oprykning

Det blev til to sæsoner vest for Roskilde, inden turen gik tilbage til Vestegnen. Her stod Ebbe Skovdahl i spidsen for Glostrup IC i to sæsoner.

I de efterfølgende var han træner for Brønshøj, og i løbet af det første år blev det til en oprykning til landets bedste række, 1. Division.

– De havde været oppe før, men røg næsten altid ud med det samme igen, men i de fire år, jeg var der, formåede vi at blive oppe, siger Ebbe Skovdahl, der tydeligt husker sæsonen, hvor det blev til oprykning.

Efter sæsonens første ni kampe stod der et stort, fedt nul ud for antal vundne kampe, men i resten af sæsonen tabte holdet ikke en eneste kamp. Det var nok til at sikre en plads blandt de 16 bedste hold i landet.

Under Ebbe Skovdahl opnåede Brønshøj de bedste resultater i klubbens historie.

– Vi havde et godt hold dengang og blev nummer fem i 1984. To år forinden vandt vi liga-cuppen i 1982 over Hvidovre IF, der var blevet danske mestre året før, fortæller Ebbe Skovdahl, som i januar 1986 byttede Brønshøj ud med de danske mestre fra Brøndby IF, hvor han overtog tøjlerne efter Tom Køhlert.

Europæisk succes

Det blev dog kun til en andenplads i 1986, men på den europæiske scene nåede Skovdahls gule hær helt frem til kvartfinalen i mesterholdenes turnering, hvor stopklodsen blev de senere vindere fra FC Porto.

– Der var mange, der blev overvældet. Vi taber desværre 1-0 dernede foran 70.000 tilskuere på Stade des Antas, forklarer Ebbe Skovdahl, der måtte overvære returopgøret fra tribunerne i Københavns Idrætspark efter at være blevet bortvist i den første kamp.

– Jeg løb inde på banen, og det var der en, der protesterede over. Jeg prøvede at bilde dem ind, at jeg var lægen. Medico, medico, sagde jeg til dem. Det troede de sgu ikke på, fortæller Ebbe Skovdahl og griner.

Arne Nielsen agerede derfor cheftræner, da holdet fik 1-1 mod de senere vindere af turneringen. Brøndby kom planmæssigt foran på et hovedstød af Per Steffensen.

– Men så sker der en bommert mellem Henrik Jensen og Faxe, hvor de prøver at spille bolden, og så kommer der en lynende hurtig brasilianer løbende imellem dem, og han ender med at sparke den ind bag Peter Schmeichel, erindrer Ebbe Skovdahl, der sammen med sit hold måtte se sig slået med mindst mulige margin.

Sydpå og retur igen

De gode resultater i Europa går ikke ubemærket hen, og i sommeren 1987 henvender selveste Benfica sig til Brøndby for at forhøre sig om muligheden for at tilknytte Skovdahl som træner.

– Vi havde været i Israel for at spille Intertoto Cup, og da vi kom tilbage til Danmark, stod Per Bjerregaard i lufthavnen og ville snakke med mig, husker Ebbe Skovdahl.

Brøndby-træneren havde det ambivalent med det tilbud. På den ene side kunne han ikke sige nej, men på den anden side følte han, at han svigtede Brøndby.

Afsted kom han dog, men opholdet i Portugal blev en kort affære.

– Jeg prøvede at indføre presfodbolden dernede, men det var svært at få implementeret, og det sluttede brat, forklarer Ebbe Skovdahl om det korte ophold i den portugisiske storklub.

Et halvt år senere var han tilbage i Brøndby, hvor Birger Peitersen havde vikarieret i mellemtiden. Her vandt han sit første danske mesterskab i 1988, og i 1989 blev det til den første pokaltitel, inden Ebbe Skovdahl tog til Vejle, og Morten Olsen overtog roret i Brøndby IF i 1990.

Genopbygningen

I 1992 sad Ebbe Skovdahl atter i trænerstolen i Brøndby, da Morten Olsen blev fyret i foråret.

– Jeg bliver spurgt, om jeg vil tage over. Det vil jeg gerne, men på betingelse af, at det ikke har noget med Morten Olsens fyring at gøre, at jeg tager over. Det forsikrede Per Bjerregaard mig om, at det ikke havde, fortæller Ebbe Skovdahl.

Klubben var tynget af stor gæld efter Interbank-affæren, og for at skaffe penge til den 400 millioner store gæld, måtte Skovdahl acceptere, at de bedste spillere skulle sælges for at få penge i kassen.

I stedet måtte han satse på spillere fra klubbens ungdomshold tilsat spillere som Dan Eggen og Thomas Thøgersen, som var blevet ledige, da Boldklubben Frem gik konkurs i 1993.

I 1995 fik Per Nielsen chancen i forsvaret, da Marc Rieper blev skudt af til udlandet. Han husker Ebbe Skovdahl som en god træner og en dygtig taktiker, der var eminent til at få unge spillere til at slå igennem på førsteholdet.

Miraklet på Anfield

I 1993 spillede Brøndby lige op med det tyske storhold Borussia Dortmund, og året efter var det Arsenal, som er tæt på at ryge ud til Skovdahls gule hær.

Et års tid senere stod Ebbe Skovdahl med sit fornemmeste internationale resultat til dato. I oktober 1995 havde Brøndby trukket Liverpool op af bowlen som den næste modstander i UEFA Cup’en. På det tidspunkt var Liverpool blandt de mest formstærke hold i den engelske Premier League, men det lod Brøndby-træneren sig ikke imponere af.

Ebbe skovdahl husker, at han fortalte sine spillere, at det sagtens kunne lade sig gøre at gå videre, selvom modstanderen var mægtige Liverpool Football Club.

– Jeg sagde til dem, at vi bare skulle lægge tidligere tiders resultater bag os og se på, hvad det var for et hold, for de var ikke bedre end os, fortæller han.

Den første kamp endte 0-0 i København, og dermed skulle Brøndby score på det legendariske Anfield, hvis holdet fra Vestegnen skulle avancere i turneringen.

Det lykkedes som bekendt, da Ole Bjur 11 minutter før tid sendte et hjørnespark i pandebrasken på Dan Eggen, som var steget til vejrs i straffesparksfeltet. Liverpool-målmand David James var chanceløs, og chokbølgerne bredte sig blandt hjemmeholdets tilhængere. Målet blev kampens eneste, og Brøndby havde dermed sendt den engelske kæmpe ud af turneringen.

Den aften i Liverpool er et af Ebbe Skovdahls største øjeblikke med Brøndby, selvom sejrene over Karlsruhe og Bayern München også rangerer højt på listen over uforglemmelige øjeblikke sammen med 1998-sæsonen, hvor Brøndby vandt The Double.

– Det var stort, og da vi kom hjem til Danmark, var alle journalisterne oppe at køre, lyder det fra Ebbe Skovdahl, som nåede at vinde det danske mesterskab tre gange på stribe, inden han igen stod over for endnu et eventyr uden for Danmark.

Hyldet i Brøndby

I sommeren 1999 blev Brøndby byttet ud med endnu et udlandseventyr, da Ebbe Skovdahl blev Aberdeens første udenlandske manager.

I den første sæson kom han i to pokalfinaler, som begge blev tabt. I ligaen blev holdet reddet af en skrivebordsafgørelse, der betød, at Aberdeen trods en sidsteplads forblev i den bedste række. De efterfølgende sæsoner blev resultaterne gradvist bedre, og på sine fire år i skotland vandt Ebbe Skovdahl skotternes hjerter i sådan en grad, at den danske træner stadigvæk er kult blandt de mest dedikerede Aberdeen-fans.

Da Danmark atter kaldte igen, var det Boldklubben Frem der skrev kontrakt med Ebbe Skovdahl. Det blev til to år i spidsen for arbejderklubben, inden uenigeheder om strategien fik ham til at trække stikket og slutte karrieren som 60-årig i 2005.

I Brøndby er Ebbe Skovdahl langt fra glemt. 12 år efter karrierestoppet er en fanlounge på Brøndby Stadion blevet opkaldt efter den mest succesfulde træner i klubbens historie.

– Det er jeg meget stolt og beæret over, fortæller Ebbe Skovdahl, der ikke ser sig selv som en legende.

Det er der til gengæld andre, der gør. Og på søndag kan han fejre sin fødselsdag nummer 75 velvidende, at han næppe nogensinde bliver glemt i Brøndby.