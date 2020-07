På jagt efter runer

Birgitte Klæbel fra Glostrup Bibliotek og vikingeudstillingen, hvor man kan finde og aflevere kuponer til skattejagten. Foto: Mette Bom Jensen

GLOSTRUP. Find din indre viking frem, når Glostrup Bibliotek igen i år afholder Ferieviking. Her handler det nemlig om at finde skjulte runer på byens skoler

Af Jesper Ernst Henriksen

Kan man finde runer i Glostrup? Tja, hen over sommeren kan man i hvert fald. Glostrup Bibliotek og SSP gentager nemlig succesen fra sidste år og afholder skattejagten Ferieviking, hvor det handler om at finde skjulte runer på byens skoleafdelinger, som tilsammen danner et hemmeligt kodeord. Find kodeordet og deltag i konkurrencen om biografture og en tur i

Klatreskoven for hele familien.

Hent kuponer



På Glostrup Bibliotek er der sat en lille vikingeudstilling frem, hvor man kan hente de kuponer, man skal bruge. Der er fem forskellige at vælge imellem. Derefter fortsætter jagten på runerne på Glostrup Skole. Hvilken afdeling, kuponen passer til, er vist på billedet på den. Der er seks til 11 poster med runer, der tilsammen danner det hemmelige kodeord. Tilbage på biblioteket er der en kodeknækker til at oversætte det hemmelige ord, og en stor sted, som man kan aflevere sine kuponer i for til gengæld at få udleveret et diplom.

Det er muligt at deltage i Ferieviking hele skoleferien frem til uge 33. Sidste frist er for at aflevere sin kupon er den 15. august. Vinderen trækkes i uge 34. Man kan deltage i alt fem gange.