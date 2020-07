Pas bedre på sårbare unge

DEBAT. Flertallet i Glostrups kommunalbestyrelse er parat til at spare mange penge på nogle af de mest udsatte borgere. På kommunalbestyrelsesmødet 24. juni blev et forslag fremmet om at spare på kontoen for anvendelse af bosteder. Der er helt overvejende tale om unge mennesker, der af den ene eller anden grund, for eksempel psykiske diagnoser, misbrug […]

Af Palle Laustrup SF Kommunalbestyrelsesmedlem Glostrup

Flertallet i Glostrups kommunalbestyrelse er parat til at spare mange penge på nogle af de mest udsatte borgere. På kommunalbestyrelsesmødet 24. juni blev et forslag fremmet om at spare på kontoen for anvendelse af bosteder. Der er helt overvejende tale om unge mennesker, der af den ene eller anden grund, for eksempel psykiske diagnoser, misbrug mv. har brug for støtte til at komme videre i tilværelsen og klare sig selv.

Glostrupborgere, som er visiteret til ophold på bosteder, risikere at stå på gaden, så kommunen kan spare omkring to millioner kroner på årsbasis. Kommunen vil nemlig fremadrettet opsige pladsen på bostedet, før der er sikkerhed for, at den unge har en ny bolig.

Ganske utilstedeligt syntes vi i SF-Glostrup. Man sætter da ikke bare sårbare unge mennesker på gaden uden beskyttelse. Vi kan sagtens forestille os, hvad der sker med en ung med fortid som misbruger, og som pludselig, efter et forkortet bostedsophold, overlades til sig selv på gaden.

Vi må i SF Glostrup konstatere, at flertallet i hvert fald ikke passer på Glostrups udsatte borgere.