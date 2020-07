Rejsegilde på letbanen

John Engelhardt kan glæde sig over cirka 250 nye arbejdspladser i Glostrup Kommune, når kontrol- og vedligeholdelsescenteret står færdigt næste år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det store kontrol- og vedligeholdelsescenter til Hovedstadens Letbane er for alvor skudt op af jorden. Tirsdag i sidste uge kunne de fejre rejsegilde

Af Jesper Ernst Henriksen

En af de første ting, der bliver færdige på den kommende letbane langs Ring 3, er det såkaldte kontrol- og vedligeholdelses­center. Det skal stå færdigt i sidste halvdel af 2021, så letbanetogene kan blive leveret og testet her, inden banen skal tages i brug i 2025.

Centeret er allerede ved at tage godt form, og i sidste uge var der rejsegilde.

– Vi har nået en vigtig milepæl. Bygningen og grunden her bliver hjertet i Hovedstadens Letbane. Det er herfra, at hele letbanestrækningen og de mange millioner passagerer serviceres. Rejsegildet markerer, at vi er på rette vej. Vi oplever god fremdrift i anlægsarbejdet trods nedlukningen af samfundet under Corona, siger Jakob Thomasen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Mange arbejdspladser

Centeret er ved at blive bygget på en 45.000 kvadratmeter stor grund på hjørnet af Ballerup Boulevard og Nordre Ringvej og indenfor Harrestrup Å. Dermed ligger det i Glostrup Kommune, så borgmester John Engelhardt, der var med til at hejse rejsegildekransen til tops i den store hal, kan glæde sig over udsigten til flere arbejdspladser i kommunen.

– Kontrol- og vedligeholdelsescentret her i Glostrup bliver en stor arbejdsplads, hvor mellem 200 og 300 nye medarbejdere møder ind for at tage sig af rengøring og vedligeholdelse af tog samt ikke mindst god drift for de mange millioner årlige passagerer, som Hovedstadens Letbane skal betjene. Vi håber, at den del af de ansatte her på kontrol- og vedligeholdelsescentret får lyst til at slå sig ned her i kommunen. Ellers kan de nemt komme hertil fra vores nabokommuner med blandt andet letbanen, sagde han.

I den store hal kan man allerede få en idé om, hvordan det hele kommer til at se ud, når letbanen er færdig. Rejsegildet blev markeret i en cirka 1,5 meter dyb grav, hvor der er gjort klar til to sæt spor henover. Her kan håndværkere så kontrollere og reparere letbanetogene.

Arkitekterne har udnyttet højdeforskellen mellem Nordre Ringvej og Ballerup Boulevard, så letbanetogene kommer til at køre i stueplan på niveau med Nordre Ringvej. Det er også her, der er opbevaring til alle de materialer, som håndværkerne skal bruge. På 1. og 2. sal er der plads til omklædning og kontorer. Kommer man i bil til centeret, skal man ind via Ballerup Boulevard og kommer derfor naturligt ind på 1. sals højde.