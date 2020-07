Skolen har ikke penge på budgettet til lejrskoler

DEBAT. Borgmesteren fortæller i sidste uge til Folkebladet, at der er fundet penge på skolens budget til lejrskoler. Det er der ikke. Skolen har undersøgt, hvor meget der er kommet tilbage fra betalte driftudgifter ifm. de aflyste lejrskoler i foråret. Det drejer sig om 270.000kr. Det er altså ikke penge, der er fundet i skolens budget […]

Af Af Emilie Sloth, Medlem af skolebestyrelsen på Glostrup Skole

Borgmesteren fortæller i sidste uge til Folkebladet, at der er fundet penge på skolens budget til lejrskoler. Det er der ikke.

Skolen har undersøgt, hvor meget der er kommet tilbage fra betalte driftudgifter ifm. de aflyste lejrskoler i foråret. Det drejer sig om 270.000kr. Det er altså ikke penge, der er fundet i skolens budget som sådan.

Der er fortsat ikke penge til lærerlønninger til overnatning, som kræves for at gennemføre lejrskoler. Derfor kan der ikke gennemføres lejrskoler for pengene. Pengene kan bruges til dagsture til gode og spændende aktiviteter. Men ikke lejrskoler. Det kræver et langt højere budget.

Borgmesteren siger også til Folkebladet: ”Rundt omkring på et skolebudget på mange millioner er der lidt her og der, også til uforudsete ting. Jeg kender ikke skolens konto¬plan i detaljer, men skolen oplyser, at de har fundet nogle penge, siger han.”

Jeg kender skolens kontoplan og har siddet med skolens administrative leder i januar for at finde de penge, som politikerne havde besluttet skulle spares på Glostrup Skole ifm. budget 2020. Vi plukkede pengene der, hvor det var muligt: Noget på lejrskoler og noget på udfasning af fransk. Der er simpelthen ikke flere penge at plukke af uden, at vi skal tage pengene fra børn med særlige behov, eller vi skal gøre fritidstilbuddet til en fritidsopbevaring. Et budget på 170 mio. kr. lyder af mange penge, men pengene er bundet i lovkrav til undervisningen og i dyre lokalpolitiske beslutninger.

Og slutteligt sammenligner borgmesteren kostprisen pr. elev med andre kommuner. Det har mange andre forsøgt sig med før ham, men sagen er, at det kan man ikke. Sammenligningsgrundlaget er ikke ens i kommunerne. Vi ligger nok ikke i den lave ende, men så skulle vi i Glostrup måske kigge lidt på de dyre lokalpolitiske beslutninger.