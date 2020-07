Skybrudssæson: Hvad gør du?

Kan nødpumperne ikke følge med, kan der komme regnvand i gaderne i Vallensbæk. Foto: Nicky Persson (arkiv)

VALLENSBÆK. Sommeren er sæson for skybrud, og her kan du læse om, hvilken kloakering Vallensbæk har og hvordan du beskytter boligen mod vandskader

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har over de seneste måneder været meget debat om kommununale rensningsanlæg, der af den ene eller anden grund ikke kan følge med og derfor udleder sparsomt renset spildevand til vandløb eller havne. Når sensommerens store skybrud rammer, skal Vallensbæk-borgere dog ikke være bekymrede – vandet i gaderne, i grønne områder eller på oversvømmede stier er ikke spildevand men kun regnvand.

Vallensbæk Kommune er nemlig seperatkloakeret, hvilket betyder, at kloakvand og regnvand bliver ført ud i hver sin separate ledning.

– Det er en måde at forbedre vandkvaliteten på til gavn for badevandskvaliteten og vandløbene, og dermed også for dyrelivet og plantelivet. Det er langt fra alle kommuner, der har separat kloakering, og det er en bevidst strategi, som vi i Vallensbæk har forfulgt igennem mange år, fortæller borgmester Henrik Rasmussen.

Pas på kloakdæksler

Synes man det ser sjovt at gå en tur, når himmel og jord står i et, er der dog stadig nogle ting, man skal være opmærksom på. Er der for meget vand på vejene, fraråder kommunen stadig, at man ikke går i det, selvom det i princippet bare er som en stor vandpyt. Men der kan være kloakdæksler, der er blevet skubbet løse, som man kan falde i.

Ifølge HOFOR kan borgerne ikke helt undgå problemer med skybrudsvand – hverken nu eller i fremtiden, og derfor bør du for eksempel tænke over, hvad du opbevarer, og hvordan du opbevarer ting i kælderen. Kælderen er dit eget ansvar, og det vil være en god idé at sikre kælderindgange og lyskasser under terræn.