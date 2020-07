Stor folkelig modstand mod byggeri på Vandgrunden

En gruppe borgere mødtes søndag formiddag og talte med forbipasserende Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. De første skridt er taget mod et byggeri på Vandgrunden i Vallensbæk Nord og de første skridt mod en folkelig modstand er i gang

Af Jesper Ernst Henriksen

Lige bag Pilehaveskolen ligger en lille sø med nogle græsplæner omkring. Siden de første planer for bebyggelse af Vallensbæk Nord blev vedtaget for over 50 år siden, har området været udlagt som et grønt område. Det er også stadig det, der står i den gældende kommuneplan og lokalplan. På kommunalbestyrelsens møde i april blev de første skridt mod at ændre de planer taget. Her blev det nemlig vedtaget at ’igangsætte en proces, hvor en del af ”vandgrunden” udbydes til salg og byggeri af boliger særligt egnede til seniorer’.

Sådan en proces er en langstrakt sag, hvor der vil være flere omgange af borgerhøringer og politiske behandlinger, når der for eksempel skal vedtages ny kommuneplan og lokalplan.

Borgerne er dog allerede i gang med at organisere modstanden. Gennem læserbreve for eksempel her i Folkebladet har mange borgere i Vallensbæk Nord givet udtryk for, at de er imod et byggeri på grunden.

– Det er et dejligt grønt område med masser af dyreliv, det vil være et kæmpe tab for området, hvis det går tabt, siger Georg Roldan, en af modstanderne mod byggeriet.

Ønske om boliger

Da sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde i april, kom borgmester Henrik Rasmussen (K) ind på nogle af de årsager han har til at ville bebygge Vandgrunden.

– Vi har gennem mange år hørt spørgsmålet, hvorfor man bygger så meget i stranden, hvorfor kommer der ikke noget for seniorer i nord. Grunden er smukt beliggende ud til en sø, der kan man godt få nogle dejlige boliger, sagde han.

Fra Socialdemokratiets side var men enig i, at der skulle bygges seniorvenlige boliger på grunden, de stemte dog for, at det skulle bygges som almene boliger, hvor det konservative flertal vil lægge grunden til almindeligt salg, så det vil være op til ejendomsudvikleren at beslutte, om det skal være ejer, lejer eller andel.

Dansk Folkeparti var imod byggeriet.

– Fra Dansk Folkepartis side er der en klar holdning til, at vi ikke vil bygge på den grund. Der er ikke flere grønne pletter tilbage i Vallensbæk Nord end den her. Det er et smukt område, hvor der nok kan ligge nogle attraktive boliger. Vi vil hellere have et smukt rekreativt område, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF), der derudover havde nogle bekymringer om trafikafviklingen.

Borgmesteren køber ikke argumentet om, at det er den sidste grønne plet i Vallensbæk Nord.

– Jeg har været med til at udvikle det meste af kommunen. Hver gang vi har bebygget et areal, så er det den sidste grønne plet, har jeg hørt. Det er det langt fra. Der er modstand nu, men når først det er færdigt, så er folk glade for det. Jeg kan sagtens forstå, at hvis man har levet et helt liv i Vallensbæk Nord, så vil man også gerne have sin tredje alder deroppe og få en passende bolig og måske noget friværdi til at rejse, sagde han.

Folkelig modstand

Allerede på mødet i april forventede politikerne, at planerne ville give folkelig modstand.

– Der er helt sikkert nogle borgere, der bliver meget skuffede. Der var mange borgere, der gik hjem fra borgermødet om netop det her tema, med den overbevisning, at der ikke ville blive bygget på det her areal. De må nu konstatere, at uanset, at man på borgermøder har givet indtryk af, at borgerne bliver inddraget i beslutningerne, så bliver de ikke inddraget. Det synes jeg ærlig talt er rigtig ærgerligt, sagde Kenneth Kristensen Berth.

Borgmesteren var enig i, at der nok ville være modstand, men ikke nødvendigvis modstand fra flertallet.

– Dem, der bor tættest på, de er sikkert modstandere af de her planer, men der var også nogle, der syntes det var en fin idé, og der var ikke nogen, der blev lovet noget som helst, da de gik hjem fra det borgermøde, sagde han.

Den folkelige modstand er dog allerede i gang. Søndag samlede en gruppe borgere underskrifter ind ved Vandgrunden. Da Folkebladet var forbi, var der allerede over 100 underskrevne ark i papkassen. De samler underskrifter igen søndag fra 10 til 12.

Det Nye Grønne Strøg

En del af planen med at udvikle vandgrunden er, at pengene fra salget skal bruges til at lave en kopi at Det Grønne Strøg langs Horsestien.

– Vi vil fortsætte det grønne strøg gennem Vallensbæk Nord. Vi får noget kapital ved at bygge, der kan finansiere det grønne strøg gennem Vallensbæk Nordmark, sagde borgmesteren.

Det er borgerne bare ikke interesserede i, lyder det fra en af modstanderne.

– Der er ingen heroppe, der er interesserede i et grønt strøg. Der er grønt nok i forvejen langs Horsestien. Jeg synes det er dejligt, at man kan gå gennem det grønne helt ned til stranden. Det er ikke nødvendigt med legepladser og asfalt, ungerne hygger sig fint her på Vandgrunden, siger Georg Roldan.