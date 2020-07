Tomme og faldefærdige huse får lov at blive et år

GLOSTRUP. På Glosemosevej ligge fire huse, der er halvt revet ned og står tomme. Naboerne er trætte af de faldefærdige boliger, der får lov at ligge og bliver brugt til alt mulig andet end beboelse. Kommunalbestyrelsen har givet tilladelse til, at de kan blive liggende i endnu et år

For enden af Glosemosevej ligger fire gamle villaer, som for et år siden blev købt af en ejendomsudvikler, der også ejer de gamle erhvervsejendomme på den anden side af Glosemosevej. Som en del af udviklingen af Kirkebjerg-området er det forventningen, at de gamle erhvervsejendomme sammen med villagrundene bebygges med boliger.

Glostrup Kommune er i øjeblikket i dialog med ejendomsudvikleren om, hvordan en kommende lokalplan skal se ud.

Det er et år siden, at de tidligere ejere af boligerne flyttede ud. Da det alligevel var ejendomsudviklerens plan at rive de gamle huse ned, fik de lov til at tage genanvendelige ting ud af husene, for eksempel blev vinduerne fjernet.

Det betød, at husene ikke kunne lejes ud, så derfor gav kommunalbestyrelsen sidste år en midlertidig dispensation fra bopælspligten på et år.

På kommunalbestyrelsens møde i juni vedtog et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti at forlænge den dispensation med endnu et år.

Ulovlige fester

SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten stemte for at husene enten skulle gøres beboelige eller rives ned.

– Bylisten synes, det er forkert, at der blev givet en dispensation. Den var begrundet i lovliggørelsen af en nedrivning, som var gået i gang uden en nedrivningstilladelse. Det pointerede vi for et år siden, hvor vi fremsatte et forslag om at boligerne skulle være ført tilbage til beboelig tilstand og lejet ud til byens borgere. Dispensationen betød, at ejeren fik lov at rive lidt ned, stoppe med nedrivningen og så ikke leje det ud, sagde Lars Thomsen (Bylisten).

Han har fået klager fra naboerne, der fortæller om, at husene bliver brugt til ulovlige fester og ophold for tvivlsomme typer.

– Nu står vi i den situation, at der stadig ikke er et nyt projekt klar. Selvom der arbejdes på det, er det usikkert, hvornår der kan vedtages en lokalplan og bygges noget nyt. Samtidig er der klager fra naboerne i området, der ikke alene skal se på de grimme huse, men også leve med, at der er uatoriseret brug af dem. Bylisten ser derfor kun to muligheder, enten at boligerne sættes i stand, så de kan beboes, eller at der gives tilladelse til og pålæg om at nedrive boligerne med det samme, sagde han.

Det blev bakket op af Robert Sørensen fra Enhedslisten.

– Lige meget hvad, så er de huse ikke i spil til at blive genanvendt. Så jeg kan slet ikke se, hvad grunden er til at give dem et år mere. Man kan lige så godt bare nedrive de huse med det samme, sagde han.

Oprindeligt havde ejendomsudvikleren søgt om en forlængelse af dispensationen på to år, men Kasper Damsgaard (S) forslog, at det kun skulle være et år, hvilket altså blev vedtaget.

– Vi mener, hans argumentation er helt i orden. Kommunen er stadig i gang med at udarbejde en lokalplan for området. Ind til der er en afklaring der, synes vi han skal have chancen for at se, hvad der sker. Hvis der om et år ikke er en lokalplan, så har han muligheden for at sætte dem i stand, sagde han.