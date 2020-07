Tramper i pedalerne til fordel for syge børn

13 af Bike4Kids-rytterne fra årets cykeltur rundt i Danmark, der blandt andet tæller Brøndbys borgmester, Kent Magelund. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En gruppe Brøndby-borgere med borgmesteren på holdet cyklede i sidste uge penge hjem til sygdomsramte børn og deres familier gennem foreningen Bike4Kids

Af Robert Hendel

1100 kilometer gennem det meste af Danmark.

En gruppe borgere fra Brøndby hoppede i sidste uge op på jernhesten til fordel for velgørenhedsforeningen Bike4Kids. Foreningen støtter via donationer børn i Danmark med kroniske og alvorlige sygdomme. Den otte etaper lange cykeltur har til formål at sprede Bike4Kids’ budskab.

– Foreningen finder sponsorer, som er villige til at tegne et sponsorat i foreningen, som kan gå til et godt formål, forklarer Morten Mathiasen, der er næstformand og sponsoransvarlig i https://bike4kids.dk/.

Foreningen blev stiftet i slutningen af 2018, og Morten Mathiasen og resten af Bike4Kids’ bestyrelse har i foreningens to første leveår valgt at donere pengene til SMIL-fonden.

– Vi synes, at det arbejde, som SMIL-fonden laver for sygdomsramte børn, rammer lige i øjet på det, vi gerne vil, siger Morten Mathiasen.

SMILfonden giver familierne til de sygdomsramte børn glade stunder sammen, hvor det bare handler om at have det sjovt, og det formål tiltaler næstformanden for Bike4Kids.

– De kæmper med mange indlæggelser, smerter, angst og afsavn fra skole og venner. Familierne er splittede mellem hospital og hjem, søskende er oversete, og forældrene er bange, siger Morten Mathiasen om årsagen til at cykle penge hjem til SMIL-fonden.

Han afviser dog ikke, at foreningen i de kommende år også kan støtte andre velgørende formål til fordel for sygdomsramte børn.

Medlemsfremgang

Sidste år havde Bike4Kids 25 ryttere, som alle kom fra hovedstadsområdet. Siden er medlemstallet vokset mere end 200 procent, og foreningen har fået nye lokale hold i både Jylland og Nordsjælland.

Rytterne i københavner-afdelingen kommer primært fra Vestegnen. Ni af dem bor i Brøndbyøster, mens resten af medlemmerne især er bosat i Glostrup og Vallensbæk. Derfor træner holdet også vest for Valby Bakke.

– Vores københavnerhold havde ingen fast base i begyndelsen, men nu holder vi til ude ved Albertslund Stadion, fortæller Morten Mathiasen, der selv har hvervet en del medlemmer i det lokale fitnesscenter i Brøndbyøster.

Blandt andet er spinning-instruktøren blevet lokket med på holdet efter at have set Morten Mathiasen trampe i pedalerne iført Bike4Kids-uniformen hele vinteren.

– Vi håber da på, at vi kan vokse og få endnu flere medlemmer, siger Morten Mathiasen og tilføjer, at et medlemskab ikke kræver, at man cykler de mange kilometer, som turen rundt i Danmark strækker sig over.

Til starten på årets 1100 kilometer cykeltur fordelt på otte etaper var der 24 tilmeldte ryttere – og et par medlemmer, der havde købt ind på enkelte etaper. Det handler dog ikke kun om at træde en masse watt i pedalerne. Hos Bike4Kids er hyggen og det sociale samvær på holdet lige så vigtigt.

– Der skal være plads til at have det sjovt, når vi kommer i mål efter hver etape, lyder det fra Morten Mathiasen.

Passerede målstregen

Lørdag ankom rytterne atter til Frederiksberg Rådhus, som var dér cykelturen begyndte syv dage forinden. Og noget tyder på, at Morten Mathiasen trods en coronakrise kan tangere sidste års indsamlingsresultet.

– Selvom der har været stilstand i forbindelse med sponsoraktiviteterne i de seneste par måneder, er vi tæt på niveauet fra 2019, og vi samler stadigvæk ind henover sommeren, lyder det optimistisk fra Bike4kids-næstformanden.

I de seneste mange uger har Bike4Kids opfordret folk til at donere deres pantflasker, og foreningen har også afholdt et lotteri, hvor sponsorerne blandt andet har doneret gavekort som præmier. Det har ifølge Morten Mathiasen været en stor succes, og han håber, at der fortsat er sponsorer og privatpersoner, der vil støtte op om projektet.

Det får de endnu engang mulighed den 12. september, når Bike4Kids sammen med blandt andre Spar Nord arrangerer Cykelstafetten i området omkring Hedehusene og Fløng.

– Den skulle have været i juni, men det er blevet udskudt på grund af corona, siger Morten Mathiasen, der betegner Cykelstafetten som cyklingens svar på DHL-stafetten.

Udsættelsen af Cykelstafetten betyder, at indsamlingsresultatet bliver opgjort lidt senere i år, men trods udfordringerne med coronavirus, vurderer Morten Mathiasen, at Bike4Kids tangerer sidste års resultat.

Der er derfor noget, der tyder på, at Bike4Kids igen i år kommer til at overrække check med med mere end 200.000 kroner i indsamlede sponsormidler til Sisse Fisker, der er stifter af SMILfonden.