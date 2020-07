Tre online services, der gør hverdagen nemmere for alle

SPONSORERET INDHOLD: I takt med at verden bliver mindre og mindre på grund af globalisering og internettets fremkomst og udvikling, kan det også siges at hverdagen bliver nemmere og nemmere. Teknologi har gjort mange ting muligt, som ellers ville tage årtier før i tiden.

Over de sidste 100 år er alt blevet nemmere for os i hverdagen, og man skal ikke kigge længere end bare til mobiltelefonen eller sågar flyet – hvor ville verden være, hvis ikke man kunne transportere sig rundt i verden på så kort tid eller kunne kontakte folk på den anden side af jorden lynhurtigt.

Nedenfor kan man læse om tre online services, som gør alles hverdage nemmere og derved er det services, som alle burde benytte.

Book alle dine aftaler på en tjeneste

Internettet har gjort det muligt at samle tjenester og services online, så brugeren af disse produkter og services kan tilgå dem samlet i stedet for at skulle holde styr på dem på hver sin platform eller på hver deres måde. En af disse er https://www.health24.dk som på deres platform har samlet alle dine aftaler i en tjeneste. Her taler man tandlæger, kiropraktor, psykolog, massør og meget mere.

Det smarte er at man har det hele et sted, hvilket gør det muligt for alle at holde styr på aftalerne, og derved aldrig gå glip af nogle af dem.

Netbank – en app for alle

Alle banker nu til dags har en netbank. Der findes ikke en bank, som ikke er tilgængelig på netbank, og de fleste banker har også deres egen app. Dette gør at man som bruger kan tilgå sine kontoer via appen eller online via netbank. Dette gør det meget nemmere at overføre penge og betale regninger, da det hele kan foregå online eller via telefonen.

Samtidig har man også fået kontaktløs-betaling på kortet via Apple Pay eller Visas app, hvilket gør det meget nemmere at betale for ting i supermarkedet og næsten gør pungen ubrugelig – det man har alt på telefonen.

Træt af at lave mad – få det leveret

Flere og flere madservicer er begyndt at springe frem nu til dags, og det er muligt at få mad leveret til døren via apps og net-bestilling. Sider som Justeat.dk, Wolt.dk og hungry.dk gør det nemt for dig som bruger at få leveret din livret til døren, når man gerne vil have den.