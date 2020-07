Tre populære caféområder i København

SPONSORERERET INDHOLD: København er en europæisk hovedstad, der i de seneste årtier er blevet transformeret fra en kold nordeuropæisk købstad til et turistmekka for alverdens turister, der ønsker at opleve den særprægede kulturdiversitet, vi har i Danmark.



Og selvom det kan være svært for den generelle danske befolkning at se den samme særlige attraktionsværdi i København, som de tilstrømmende turister ser, er der alligevel global opbakning til, at Danmark – og især København – er et besøg værd.

Men selvom København i sin helhed er en skøn by, er der alligevel nogle områder, der er vildere og mere spændende end andre – og som turist er det bestemt værd at undersøge, hvor man finder de allerskønneste områder, førend man kaster sig ud i at skulle udforske den danske hovedstad.

I artiklen her har vi fokus på, hvor man finder den lækreste og hyggeligste café i København. Læs med videre og find ud af, hvor de dygtigste baristaer holder til – og hvor man får lov til at opleve den helt specielle danske ”hygge”.

Nørrebro: Den kulturelle kaffeoplevelse

Er du ude efter en helt unik og interessant oplevelse? Og vil du gerne have en kop kaffe i et kvarter, hvor lokale kulturelle forskelle i den grad har sin gang? Så skal du overveje at drikke din morgenkaffe på en af de helt specielle og meget eksotiske caféer på indre Nørrebro.

Her er kaffen ikke bare en almindelig kaffe, og med inspiration fra alverdens kulturer og særlige bryggemetoder får man en oplevelse, der er mindst lige så eksotisk som den, man ser på ferie i syden.

I området har man i mange år haft en voksende turisme, og vælger man at tage på café en tidlig lørdag formiddag, vil man også kunne opleve, hvordan København er en by, hvor kulturelle baggrunde blomstrer i hinandens selskab på en måde, der virker både hjemlig og interessant.

Trianglen: Den bedste kaffe du har smagt

Er du på udkig efter en udsøgt kaffeoplevelse, der består af den fineste servering og kvalitet, der er på markedet, kan du overveje at besøge området i og omkring Trianglen station. Dette er en af Københavns fineste kvarterer, og i kraft af områdets høje standard har man også tiltrukket byens bedste baristaer.

Men det er ikke kun kaffen, der keres om, når de københavnske baristaer viser sig frem her. For selvom der er tale om en kaffebrygning, der er mindst lige så kunstnerisk, som den er god, er stemningen bestemt ikke snobbet. Her er plads til alle, og selvom man nemt betaler over 80 kr. for en kop kaffe, favner klientellet så bredt, at man møder alle sociale klasser og erhverv.

Frederiksberg: Den fine servering med stil og elegance

Er man dog mest til den fine og elegante kaffebar, skal man besøge området Frederiksberg. Her er alle velkommen, men niveauet er så højt, at man vil opleve en helt anden atmosfære omkring de meget eksklusive caféer.

Dette område er også en kommune for sig selv, selvom den ligger midt i København – og derfor vil man også opleve et mere privat miljø, hvor turismen nok er til stede, men ikke på samme måde fylder i gadebilleder, som den gør i resten af indre København.