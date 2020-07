TV skal være centrum

Tre foreninger forærede to tv til Ældrecenter Hvissinge Foto: Anette Paulsen

GLOSTRUP. Ældrecentre Hvissinge har fået to tv foræret, så de kan lave sociale aktiviteter for beboerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Fredag i forrige uge modtog Ældrecenter Hvissinge to fladskærm. David Meier fra vigør.dk, Bjørn Christiansen fra Loud’n’Proud og Tove Nika Lund fra Foreningen Hvissinges Venner har i samarbejde doneret de to tv til ældrecenteret.

På grund af corona har der været lukket ned for besøgende, pårørende og aktiviteter med de frivillige. Derfor ville de tre støttegrupper gøre en indsats i at forebygge ensomhed og isolation og fremme det sociale fællesskab. Med de to tv har afdelingerne nu mulighed for at vise film, lave quizzer, spille spil, høre musik og vise billeder fra gamle tider, som kan være omdrejningspunkt for samtale, nærvær og fællesskab for afdelingernes demensramte borgere.