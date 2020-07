Undgå problemer med kloakken med regelmæssig kloakservice

SPONSORERET INDHOLD: Rigtig mange danske husejere har på et eller andet tidspunkt oplevet problemer med kloakken, som de ikke selv kunne løse. Mange for kloakarbejde kan nemlig ikke selv udføres, heller ikke selvom der blot er tale om en forstoppelse, da det skyldes, at mange af problemerne opstår langt nede i kloakken. Det kan for eksempel være rødder, der er årsagen til, at kloakken er blevet stoppet.

Som husejer anbefales det desuden, at man får foretaget kloakservice regelmæssigt i form af for eksempel slamsugning for at sikre, at der ikke opstår belastning af kloakken, og så man hele tiden kan være sikker på, at kloakken fungerer, som den skal.

Her i denne artikel kan du læse mere om, hvilke opgaver et kloakfirma kan hjælpe dig med, ligesom du også kan blive klogere på, hvordan du med fordel kan forene dit kloakarbejde med dit anlægsarbejde i haven.

Hvilke opgaver kan et kloakfirma løse for privatpersoner?

Der findes utrolig mange forskellige kloakfirmaer, og de har hver især specialiseret sig inden for en række forskellige områder. Der er dog en lang række opgaver, som langt de fleste firmaer kan løse for private husejere, og de dækker blandt andet over:

• Slamsugning

• Etablering af regnvandsbede

• Nedgravning af faskiner

• Etablering af havedamme

• TV-inspektion ved mistanke om kloakproblemer

• Kloakseparering

• Reparation af kloakken

• Nedsivningsanlæg

Derfor bør du vælge et kloakfirma, der også udfører anlægsarbejde

Der kan være rigtig mange fordele forbundet med at vælge et kloakfirma, som også kan varetage dit anlægsarbejde. Det giver nemlig blandt andet mulighed for, at du kan få en totalløsning, så det er det samme firma, der kan varetage alle delene af din opgave.

Skal du for eksempel have etableret et regnvandsbed i forbindelse med en separering af kloakvandet, så kan det være en god ide at vælge et firma, der også kan udføre anlægsarbejdet. På den måde kan du være sikker på et få et flot og færdigt resultat, og på samme tid kan du slå to fluer med ét smæk, fordi der allerede skal udføres gravearbejde i forbindelse med kloaksepareringen.

Skal du have udført en renovering af din kloak, så kan det også være en fordel for dig at lade kloakfirmaet stå for det efterfølgende anlægsarbejde.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at foretage gravearbejde for at kunne komme til at reparere kloakken, og det kan gå ud over din terrasse, havestier eller blomsterbede alt afhængigt af, hvor kloakken skal repareres henne.

Når firmaet efterfølgende varetager dit anlægsarbejde, kan du være sikker på, at de sørger for at reetablere det pågældende område, så det bliver pænt igen. Har du planer om at få lagt en ny terrasse, kan firmaet varetage opgaven.