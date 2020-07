Vil spille fodbold på fuld tid: Jeg elsker Brøndby – og vi ses igen

Julie Tavlo Petersson (til højre) forlader Brøndby denne sommer, men lover, at hun kommer tilbage til Vestegnen igen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Julie Tavlo Petersson har spillet sin sidste kamp for Brøndby i denne omgang. Hun understreger dog, at hun vender tilbage til de blågule, inden karrieren slutter

Af Robert Hendel

Lørdagens kamp i Hjørring blev den foreløbigt sidste i Brøndby-trøjen for 30-årige midtbanespiller Julie Tavlo Petersson.

– Jeg har nu i fire år arbejdet på fuldtid ved siden af fodbolden, og jeg har knoklet for at få det hele til at hænge sammen, siger hun og tilføjer:

– Jeg har brug for et år, hvor udelukkende skal koncentrere mig om kun at spille fodbold og se, hvor god jeg kan blive

Julie Tavlo Petersson understreger dog, at det ikke er et definitivt farvel til den klub, hun har spillet i, siden 2014.

– Selvom jeg skal ud og prøve noget andet, er det ikke et farvel, men på gensyn. Jeg elsker Brøndby, og det er helt sikkert, at jeg vender tilbage til Brøndby, siger den rutinerede midtbanespiller, der har spillet 17 kampe for det danske A-landshold.