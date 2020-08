10 år med op- og nedture: Forfatter folder fællesskabet ud

Nanna Møller Karlsen med to eksemplarer af sin debutbog. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. De sidste 10 år har været nogle af de mest turbulente i fodboldklubben Brøndby IF’s historie. Direktører, spillere og trænere er kommet og gået, men klubbens fans er der endnu. Det har 29-årige Nanna Møller Karlsen skrevet en bog om

Af Robert Hendel

På mange måder har det seneste årti været et begivenhedsrigt et af slagsen for fodboldklubben Brøndby IF.

Det er ikke så lidt, de trofaste blå-gule fans er blevet udsat for den ene prøvelse efter den anden, mens uroen har raset på ledelsesgangene, og de sportslige resultater har sat gang i hele følelsesregisteret.

29-årige Nanna Møller Karlsen har netop udgivet bogen ’Vi står her stadig’ om den turbulente periode fra 2010 til 2020, der i 2018 næsten kastede et mesterskab af sig fem år efter, at klubben var på fallittens rand.

– Det er ret overraskende at tænke tilbage på, hvor meget pendulet egentligt har svinget fra det ene yderpunkt til det andet, og så er der alle mellemregningerne med skiftende direktører, sportsdirektører, Jan Bech Andersens indtog og ikke mindst de sidste år med Per Bjerregaard ved roret, fortæller Nanna Møller Karlsen.

Hun har i de seneste seks år beskæftiget sig med Brøndby IF via fanmediet 3point.dk, hvor hun siden januar 2019 har været ansat på fuld tid.

Det var dog lidt af et tilfælde, at Nanna Møller Karlsen overhovedet endte med at skrive om Brøndby IF.

– Jo ældre, jeg blev, jo mere gik jeg op i det, der foregår herude i Brøndby, og så begyndte jeg at nørde taktik og skrive virkelig lange indlæg på Brøndby Supports debatforum, Sydsiden Online, forklarer hun.

Et tilfælde

Mens Nanna Møller Karlsen debatterede trænerens taktiske oplæg på fanklubbens debatforum, spirede drømmen om at arbejde indenfor journalistik eller kommunikation. Da hun så et opslag om, at 3point.dk søgte skribenter, slog hun derfor til.

– Jeg brugte alligevel så mange timer på at skrive om det her, så hvorfor ikke få noget på CV’et? Siden er det så vokset, fortæller den unge journalist, der siden er blevet chefredaktør for 3point.dk.

At hun endte med at gå journalistikkens vej kan af og til godt komme bag på hende, selvom hun altid godt har kunnet lide at skrive.

– Jeg har altid tænkt, at det skulle være alt muligt andet, for begge mine forældre er uddannet journalister, så jeg tænkte bare, at det skal jeg i hvert fald ikke, fortæller Nanna Møller Karlsen, der alligevel var grebet så meget af det skrevne ord, at hun endte i samme branche som forældrene.

Siden har hun lagt endnu et lag på formidlingen, da hun i 2016 lancerede podcasten BrøndbyLyd, men det er stadigvæk det skrevne ord, hun holder mest af.

– Det med skrive og få ting til at blive levende med ord, det har jeg altid godt kunnet lide. Jeg har aldrig været hende, som fik nedtur på, når vi skulle skrive en stil i skolen, siger Nanna Møller Karlsen.

Vigtig fortælling

Ideen til ’Vi står her stadig’ blev til for lidt over et halvt år siden. Nanna Møller Karlsen håber, at den kan blive en form for fælles historieskrivning.

– Jeg har brugt mig selv og mine følelser i bogen, og det håber jeg, at folk kan mærke. Derfor er det også helt naturligt, hvis det tager længere tid at læse kapitlet om Horsens i maj 2018 end at læse om pokalfinalen kort forinden. Det tog også længere tid at skrive det kapitel, fortæller hun om den måske største Brøndby-skuffelse i nyere tid, hvor Brøndby de facto smed mesterskabet over i hænderne på FC Midtjylland i femte minuts overtid.

Mens det måske var tilfældigt, at Nanna Møller Karlsen endte i journalistikkens verden, er det knap så uforudsigeligt, at skriverierne handler om Brøndby IF, som hun har været fan af, så længe hun kan huske.

– Jeg ved godt, at det kan lyde som en kæmpe kliché for folk, som holder med alle mulige andre klubber, for de har også deres helt fantastiske historier og unikke fællesskaber. Men der er bare så meget herude, som fortjener at blive fortalt, siger Nanna Møller Karlsen, der holdt reception for bogen i sidste uge i Brøndby Supports klubhus, Hytten.

Det var det helt oplagte sted ifølge forfatteren, når nu bogen er lavet af en fan, til fans og for fans.

Omkring 100 gæster valgte at lægge vejen forbi Brøndby Stadion nummer 42. Det var både familie, venner og medfans, der kiggede ind til en tår øl og en sludder. Brøndbys borgmester Kent Magelund (S) og landets skatteminister Morten Bødskov (S) var blandt gæsterne, og de fik ligesom flere andre signeret deres eksemplar af bogens forfatter.

Brøndby hele døgnet

Nanna Møller Karlsen er opvokset på Vestegnen og har gået i gymnasiet i Brøndby. Det er derfor ikke fremmed for hende at befinde sig i området omkring Brøndby Stadion.

Siden den unge journalist begyndte på 3point.dk, er timerne, der går med fodbold, blevet så mange, at hun er holdt op med at tælle. Det er nemmere at tælle de timer, hun bruger i hjemmet i Vanløse sammen med kæresten og deres søn på knap et år.

– Min kæreste har heldigvis også følelser involveret herude, så han kan jo godt forstå det, forklarer Nanna Møller Karlsen.

Hun roser sin kæreste Jacob for at være overbærende og passe den lille, når hun skal ud og dække kampe sent om aftenen.

– Jeg har jo ikke et 8-16 job. Jeg arbejder hele døgnet, og det kræver, at man har en partner, der forstår det. Det har jeg heldigvis, for jeg havde ikke kunnet gøre det uden ham, siger Nanna Møller Karlsen, der er kommet rigtig tæt på klubben i arbejdet med at skrive sin første bog.

Et mini-samfund

Skriveprocessen har både budt på sjove, men også mindre sjove øjeblikke, og midt i det hele skabte corona-situationen uvished om hele udgivelsen, fordi sæsonen blev suspenderet. Bogen er dog endt et godt sted, mener hun.

Samtidig adskiller bogen sig væsentligt fra det, hun normalt laver, selvom emnet er det samme.

– En bog er ikke lige så forgængelig som internettet, hvor alt kan forsvinde ret hurtigt. Det her er noget, vi har sammen. Det er noget, man kan sætte ind på hylden og tage frem igen, lyder det stolt fra Nanna Møller Karlsen.

Hendes håb er, at folk vil have bogen i mange år, og hun tror, at mange fans vil spejle sig i fortællingerne, som er blevet til med fansne for øje.

– Mange har sikkert været der eller set det i tv. Eller måske har de en eller anden historie omkring de ting, der bliver fortalt i bogen, forklarer Nanna Møller Karlsen.

Når hun skal sætte ord på, hvorfor Brøndby IF er en speciel klub, forsøger hun at undgå at bruge ordet fællesskab.

– Det er sådan et lille samfund i samfundet. Det, der sker inde på banen hos Superliga-holdet er kun en del af det, for der er også alt det udenom, og sker der nok på ledelsesgangene, har det indflydelse på os alle sammen, lyder det fra Nanna Møller Karlsen, der formentlig gerne ser Brøndby vende tilbage til guld og grønne skove og atter være vant til alt det sjove.

Men uanset hvad der end måtte ske, står hun der endnu.