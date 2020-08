18-årig snød ældre

Sådan ser et rigtigt politiskilt ud. Foto: Københavns Vestegns Politi

GLOSTRUP. En 18-årig mand skal fire måneder i fængsel for at franarre 11 ældre 90.000 kroner ved at udgive sig for at være politimand

Af Jesper Ernst Henriksen

Retten i Glostrup har i sidste uge dømt en 18-årig mand for i 11 tilfælde at have begået bedrageri eller forsøg på bedrageri mod ældre medborgere på Vestegnen. Den unge mand blev idømt ni måneders fængsel.

Den 18-årige var tiltalt for i november, december og januar at have udgivet sig for at være en politimand fra Københavns Vestegns Politi. I den forbindelse havde han franarret 11 ældre medborgere over 90.000 kr. samt forsøgt at franarre dem yderligere knap 80.000 kr. ved at få dem til at udlevere kontooplysninger, kreditkort ol.

– At udgive sig for at være politimand og på den måde at franarre ældre mennesker deres penge, er ødelæggende for borgernes tillid til de myndighedspersoner, der kontakter dem. Derfor er jeg glad for at denne sag kunne opklares hurtigt, og der nu allerede er afsagt en dom over den unge mand, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen.

På grund af den 18-åriges unge alder, blev fem af de ni måneders fængsel gjort betinget.

Bedragerierne er sket bl.a. i Ishøj, Taastrup, Glostrup, Herlev, Ballerup, Hvidovre og Rødovre.

FAKTA Gode råd

Københavns Vestegns Politi har i forbindelse med sagen været ude med en række råd som man altid bør følge, hvis man bliver kontaktet af politiet eller andre myndighedspersoner:

Bed altid om at se legitimation

Ring til politiet, hvis du er i tvivl

Vær opmærksom på, at politiet aldrig vil bede dig om at udlevere dit kreditkort