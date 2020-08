Ældre Sagen besøgte Christianshavn

Gaden, hvor Huset på Christianshavn blev filmet, blev selvfølgelig besøgt. Foto: Jerry Nielsen

VALLENSBÆK. Der var både besøg i kirker og kig til et meget berømt værtshus, da Ældre Sagen fra Vallensbæk var på tur til Christianshavn

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var noget af en oplevelse, da 21 medlemmer af Ældre Sagen den 19. august mødtes til rundtur på Christianshavns Torv med Kim Greiner som guide.

– Den del af København udviklede sig og voksede i Christian den lV’s tid. Vi fik fortalt om det tidligere børnehus og kvindefængsel. Vi så og hørte om Lagkagehuset på hjørnet ved kanalen. Oven Gaden Neden Vandet betyder: En gade nær noget vand, når man kommer fra byen. Vi så nybyggeriet på den gamle B&W-grund, og alle var forbavset over, at en lejlighed rask væk kostede mellem syv og ni millioner. Vi var inde i både Christians Kirken og Vor Frelsers Kirke. I sidstnævnte var vi alle vildt imponeret over både det fantastisk store orgel udskåret i træ og døbefonden med de små børn rundt om. Det hele lignede marmor, men var udskåret af træ. Knejper var der mange af. Vi nikkede til mange, der sad og hyggede sig med en formiddags øl, fortæller Inge Mauritzen.

Så rottehullet udefra

Flere af gæsterne havde boet på Amager som børn og kendte godt gaderne. De fleste havde dog aldrig været inde i gårdene. Her kunne de se, hvordan man som i gamle dage stadig nogle steder tørrede tøj på en snor fra vindue til vindue.

– Det var forbavsende så mange træer og smukke blomster, der prydede gårdene. Mange huse havde den karakteristiske gule farve. Den Persiske Have var speciel smuk, siger Inge Mauritzen.

Touren sluttede selvfølgelig på gaden, hvor tv-serien ”Huset på Christianshavn” med Værtshuset Rottehullet var blevet optaget. Det var dog kun udefra, det lignede Rottehullet. I det øjeblik skuespillerne trådte ind ad døren, trådte de i virkeligheden ind i kulisserne i Risby ved Sengeløse.

– Afslutningsvis spiste vi en lækker fiskeplatte i Christianshavns Færgekro. Mange var godt nok trætte i benene af at gå over to timer – mange steder på toppede brosten, siger Inge Mauritzen.