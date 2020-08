Aflyser Flagdag og Naturens Dag

Flagdagen plejer at blive markeret foran rådhuset. Det sker ikke i år. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkiv)

GLOSTRUP. I starten af september plejer Glostrup Kommune at afholde to arrangementer, der nu er aflyst på grund af corona-situationen

Af Jesper Ernst Henriksen

5. september skulle der have været flagdag, hvor man hylder veteraner udsendt at forsvaret, beredskabet, politiet eller som sundhedspersonale. Det plejer at blive holdt foran rådhuset og i rådhusets kantine, men den fejring er aflyst.

13. september skulle have været Naturens Dag, der plejer at være et tilløbsstykke, men det er også aflyst.

– Det er et arrangement, hvor vi har et deltagerantal på en 7-800 stykker og mange står i kø. Det vil ikke være rimeligt i den situation vi står i at gennemføre. Jeg håber, at vi allerede til foråret kan prøve at gennemføre det, siger borgmester John Engelhardt.