Atletikveteraner i guldrus

Laila Ankerstjerne tog tre guldmedaljer med hjem fra DM.

SPORT. 2020 har været uden konkurrencer, men endelig kunne atleterne i Glostrup slå til ”søren” ved de danske masters DM med et væld af danske mesterskaber

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste weekend blev der holdt DM for masters i atletik i Greve.

Med det største hold tilmeldte fra Glostrup Atletikklub i mange år, var forventningerne store og de blev i høj grad indfriet. Den helt store medaljesluger var Laila Ankerstjerne i aldersgruppen 55+, der med tre guldmedaljer satte alle til vægs. Det er en udsøgt fornøjelse at se Laila løbe den korte hæk – hurtigt og med sublim teknik langt foran nummer to. Linda Bagge i samme aldersklasse fik guld i vægtkast med 8,72 meter og i samme disciplin fik Britte Durland i 75+ også guld. Ulla V. Nielsen i 65+ gruppen fik guld i kugle med 8 meter og fik sølv i hammerkast.

Lilli Christensen, der deltog i 70+ gruppen, blev to’er i discos. Karsten Hessilt deltog i 65+ og fik to sølvmedaljer i vægtkast og hammerkast. Finn Ankerstjerne fik to guldmedaljer i aldersgruppe 80+ i hammerkast og vægtkast og måtte melde fra med en lille skade i favoritdisciplinen kuglestød. I kuglestød viste Karsten Krog i aldersgruppen 60+ at han godt kan ”danse” med de tunge drenge, da han i det største felt af tilmeldte fik sig stødt frem til bronze og øget sin personlige rekord med 30 cm til nu 10,3 meter.