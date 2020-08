Banko udsat på ubestemt tid

Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Forsamlingsforbuddet betyder, at Vestegnens Bankohal ikke kan åbne som planlagt den 1. september

Af Robert Hendel

Har du gået og glædet dig til at at spille banko i september, kommer du til at vente lidt endnu.

Oprindeligt skulle Vestegnens Bankohal på Park Alle have holdt åbent den 1. september, men da forsamlingsforbuddet ikke er blevet hævet, som der var udsigt til i august, må bankohollen holde lukket lidt endnu.

– Vi havde ellers glædet os til at åbne igen og vise, at vi ikke har siddet på vores hænderne under lukninger, lyder fra Bent Hansen, der er formand for Vestegnens Bankosammenslutning.

Hvornår den 800 kvadratmeter store bankohal kan slå dørene op igen, afhænger af, hvornår forsamlingsforbuddet bliver hævet.