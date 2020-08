Bittert pointtab i overtiden

Glostrup FK burde have vundet, men måtte nøjes med 1-1. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Glostrup FK burde have udnyttet 50 minutter i overtid til en sejr over Fredensborg BI, men måtte skuffende nøjes med 1-1

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag eftermiddag skulle Glostrup FK forsøge at komme tilbage efter sidste uges nederlag i Herstedøster. Hjemme på Glostrup Stadion kom Fredensborg BI på besøg.

– Vi starter nogenlunde fornuftigt, men kommer ikke rigtigt til det store. Kampen får en åbning efter 10 minutter. Efter et hjørnespark falder der en bold ned i feltet, som Jesper Hansen sparker op på stolpen og i mål. Det er ikke noget, der giver ro på spillet, der er stadig mange fejlafleveringer, siger Henrik Kahr, formand og sportschef i Glostrup FK.

Efter 41 minutters spil fører Fredensborgs Anton Valentiner Jacobsen sin ene arm bagud og rammer en Glostrup-spiller, hvilket dommeren takserer til et rødt kort.

– Jeg kan ikke se, om han rammer vores spiller i hovedet, men han laver bagudbevægelsen og dommeren er konsekvent og giver rødt kort, siger Henrik Kahr.

50 minutter i overtal var dog ikke noget, Glostrup FK formåede at udnytte.

– Det burde have givet en åbning i spillet, men det gjorde det slet ikke. Vi spillede en usammenhængende kamp og kunne ikke få aflevering til at passe. Det var noget rod. Det var sådan en kamp, hvor hvis man ikke får den lukket til 2-0 hurtigt i 2. halvleg, så vil de udligne, og det var lige, hvad der skete. Det var på en omstilling, hvor vi hænger med fire mand fremme. De kommer igennem på ventrekanten og får scoret på hovedstød til 1-1. Jeg tænker Fredensborg er rimeligt glade for det mål de fik og det point de stjal, siger Henrik Kahr.

Han frygter dog ikke, at den dårlige afslutning på kampen vil få betydning for moralen i truppen.

– Der er en sindssygt god moral i den trup, så det er ikke noget problem. Styrken på det hold, ud over at de kan spille god fodbold, er sammenhold og kammeratskab, siger formanden.