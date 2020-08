Brøndby fik ram på de danske mestre

Josefine Hasbo scorede begge mål i Brøndbys sejr over Fortuna Hjørring. Her banker hun sejrsmålet i kassen fra kanten af gæsternes straffesparksfelt. Foto: Robert Hendel

SPORT. To kasser fra Josefine Hasbo og en pragtpræstation af Katrine Abel i Brøndby-målet sikrede en tiltrængt sejr over rivalerne fra Fortuna Hjørring i weekenden

Af Robert Hendel

Brøndbys bedste fodboldkvinder rykker stille og roligt frem i tabellen i Gjensidige Kvindeliga.

Lørdag kom de forsvarende mestre fra Fortuna Hjørring på besøg, og som altid blev det et intenst opgør, hvor gæsterne kom bedst fra start.

Efter et kvarters spil udnyttede gæsternes Olivia Møller Holdt en kæmpe brøler af Brøndbys Malin Sunde, og så var stillingen 0-1.

Brøndby begyndte langsomt at komme med i kampen, men hjemmeholdets offensiv manglede den afgørende skarphed i afslutningerne fra Josefine Hasbo, Nanna Christiansen og Mille Gejl Jensen.

Store redninger

Udeholdet fik muligheden for at fordoble føringen, da Indiah-Paige Riley blev spillet helt fri i Brøndbys felt. Katrine Abel i Brøndby-målet ville det dog anderledes og blokerede afslutningen fra Fortuna-angriberen.

Fem minutter senere fandt Katrine Abel endnu en redning frem, da Fortuna-anfører Sara Thrige fik muligheden tæt inde under mål.

Brøndby fik udlignet tre minutter før pausen, da de hjemmeholdet kombinerede sig fint igennem Fortuna Hjørrings defensiv. De mange kombinationer sendte anfører Theresa Eslund til baglinjen tæt på mål. Her sendte hun et indlæg i panden på Josefine Hasbo, der ikke kunne undgå at dirigere bolden i mål. 1-1.

Emily Garnier fik kort før pausen muligheden for at sende udeholdet i front igen, da hun stod alene over for Katrina Abel i Brøndby-målet. Afslutningen gik dog forbi den ene stolpe.

Første sejr i 658 dage

I anden halvleg var det småt med de store muligheder. Fire minutter efter pausen reddede træværket dog hjemmeholdet, da et skud fra kanten af feltet ramte overliggeren.

Flere store chancer blev det ikke til, og hjemmeholdet fik langsomt lidt bedre fat, selvom det meste af spillet foregik på midten af banen. Det lykkedes imidlertid Brøndby at få sendt kuglen i kassen endnu engang, da Josefine Hasbo otte minutter før tid erorbrede bolden midt på gæsternes banehalvdel.

Med et par fikse træk kom hun fri til afslutning, og med et solidt hug fra kanten af feltet passerede den unge Brøndby-angriber Freja Thisgaard i gæsternes mål, der ikke var i nærheden af at få handskerne på bolden.

De sidste minutter af kampen blev en nervøs affære, hvor Brøndby forsøgte at forsvare føringen, mens Fortuna Hjørring jagtede en udligning. Det blev dog ikke til flere mål i kampen, og kunne matchwinner Josefine Hasbo og resten af Brøndby-holdet juble over den første Brøndby-sejr over Fortuna Hjørring i 658 dage.

– Det er det hold, vi allerhelst vil slå, lyder det fra weekendens målheltinde.

Typisk rivalopgør

Selvom Josefine Hasbo er glæder sig over sine to scoringer, understreger hun, at weekendens sejr i høj grad er resultatet af en stærk holdindsats.

– Jeg ser det som et typisk opgør mellem Brøndby og Fortuna med virkelig mange dueller. Vi er ikke i lige så stor kontrol som ønsket, men vi får kæmpet og viser stolt Brøndby-logoet frem, siger Josefine Hasbo.

Den vurdering deler Brøndby-træner Per Nielsen.

– Det er ikke den bedste kamp, men det er det sjældent i opgørene mellem Brøndby og Fortuna Hjørring, siger Per Nielsen.

Han mener, at Brøndby i perioder spillede for nervøst. Til gengæld fejlede indstillingen ikke noget.

– Vi kæmper en vis legemsdel ud af bukserne. Set i det lys fortjener pigerne måske alligevel at stå med de tre point, men vi skal sigte efter et højere niveau, vurderer Brøndby-træneren.

Plads til forbedringer

Trods det svingende spil i begyndelsen af sæsonen er Per Nielsen dog tilfreds med pointhøsten i sæsonens første fire kampe. Her er det blevet til syv point mod tre af de hold, som efter Per Nielsen vurdering ender blandt de fire øverste hold i tabellen.

– Vi er ved at bygge noget nyt op, og vi er glade for pointene, men vi sigter stadigvæk efter at spille lidt bedre fodbold, siger Per Nielsen.

Brøndby ligger lige nu på andenpladsen i Gjensidige Kvindeliga med samme point-antal som FC Thy – ThistedQ på førstepladsen.

Med sejren over Fortuna Hjørring er der nu fire point ned til ærkerivalerne, men Per Nielsen mener ikke, at man kan drage konklusioner så tidligt på sæsonen.

– Fortuna Hjørring spiller en flot kamp i dag, og de skal nok komme igen. De er ligesom os ved at bygge noget nyt op. Vi glæder os over sejren. Det andet er for tidligt at glæde sig over, siger han.

Brøndby møder i næste runde AGF på udebane, mens næste hjemmekamp er mod oprykkerne fra AaB den 5. september.